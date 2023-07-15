Organları mahvediyor, kan şekerini alt üst ediyor! Kansere davetiye çıkaran bu ’diyet’ ürününden uzak durun...



İlk olarak 2000'li yıllarda aspartam dahil birçok yapay tatlandırıcı kullanımıyla mesane, yumurtalık ve meme kanseri arasında ilişkinin olabileceğini belirten yayınlar yayınlanmaya başladığı gibi bazı araştırmalarda da böyle bir riskin olmadığı gösterildi. Bu çelişkili bilimsel araştırma sonuçları dolayısıyla daha fazla araştırmanın verilerine odaklanmanın gerekliliği ortaya çıktı. Fakat gün geçtikçe yayınlanan yeni araştırmalar aspartam dahil birçok yapay tatlandırıcının yüksek doz kullanımıyla bazı hastalık risklerin olabileceğine işaret ediyor diyebiliriz.

Bugün en çok kolalı gazlı içeceklerin "diyet" olanlarında yaygın kullanılan, sakızlardan birçok yiyecekte kaloriyi azaltmak ve şekerden 200 kat tat verici olduğu için tat vermek amacıyla en yaygın kullanılan yapay tatlandırıcı olduğunu hatırlatmalıyım.



PEKİ ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, bir fenilalanin ve aspartik asidin metil esteri olan bağırsaklarda parçalanan ve karaciğerde metabolize edilen doğal olmayan kimyasal olarak üretilen yapay tatlandırıcının adıdır. Beyaz ve kokusuz kristal toz şeklindeki aspartam, tatlı lezzetiyle bugün dünyada yaygın kullanılan ticari bir sentetik tatlandırıcının ağızda bıraktığı metalik bir tadı da mevcut. Normal şekerden 200 kat daha tatlı olması ve aynı tatlılığı kalori içeriğinin sadece %5'i ile sağlaması aspartamı daha popüler hale getirmiştir. Fenilketonüri hastaları için tamamen yasak olan bu kimyasal, diyabet hatta obez hastaların uzun yıllar hem kan şekerini yükseltmesin hem de kalori almasın diye tükettiği yapay şeker. E951 koduyla yiyeceklere eklenen aspartat Amerika'da 1500'den fazla besinde bulunuyor. Bu sebeple besin etiketlerini iyice okumanızı ve E951 kodu gördüğünüzde bu üründe aspartam olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ederim.