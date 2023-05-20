Ortopedist uyarıyor! "3 günden fazla süren eklem ağrınız varsa..."





Vatandaşların vücutlarının herhangi bir eklem bölgesinde günlük aktivitelerini kısıtlayan ve 3 günden fazla süren ağrıların önemsenmesi gerektiğini ve vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini sözlerine ekleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, "Bu ağrılar ileride dayanılması güç, aylarca sürecek ve giderek şiddetini arttıran ağrıların habersizi olabilir. Yaşlanmaya bağlı oluşan eklem kireçlenmeleri de ortaya çıkabilir yada sinsice yavaş bir şekilde de ilerleyebilir. Erken tanının, diğer hastalıklarda olduğu gibi eklem kireçlenmelerin de erken tanının büyük önemi bulunmaktadır. Bu nedenle vücudumuzun eklem bölgelerinde oluşan ağrıların sesine kulak verilmeli ve ileride daha büyük sorunlara yol açmaması için vakit kaybetmeden bir ortopedi doktoruna başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.