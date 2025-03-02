Oruç tutarken bunlara dikkat! Beslenme uzmanları uyardı: "Sahurda masanızdan eksik etmeyin"

"SAHURDA DELİ GİBİ YEMEYİN"

Ramazanda suyun bolca tüketilmesini tavsiye eden Taşğın, "Çay içsek bile 'Su yerine geçer' gibi düşünmemeliyiz. Sahuru başlı başına öğün kabul edeceğiz ama burada sabaha hazırlık diye 'deli gibi' yememeliyiz, kontrollü ve daha protein ağırlıklı beslenip su tüketimini artırmalıyız." diye konuştu.

Taşğın, iftar sonrası kısa yürüyüş ve egzersizlerle ramazanın sağlıklı geçirilebileceğini dile getirdi.

Aşırı yemenin obezitenin yanı sıra çok sayıda kronik hastalığa sebep olabileceğini veya hastalıkları tetikleyebileceğini anlatan Taşğın, şöyle devam etti:

"Ramazanda çok yoğun sofra düzeni ve davetler oluyor. Sofraları daha sağlıklı hazırlayarak hem kendimizi hem de davetlilerin sağlığını tehlikeye sokmayız. Tamamen ete yönelmek çok doğru değil, baklagiller gibi besin öğelerine sıklıkla yer vermeli. Protein kaynağını biraz daha sağlıklı ve posası yüksek besinlere çevirmeliyiz. Protein kaynağı balığı haftada iki kez öneriyor ve ramazanda sofralarımızda yer vermeliyiz."