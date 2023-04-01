Oruç tutarken metabolizmanızın yavaşlamasını önleyin! Tek yapmanız gereken...

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Birsen Demirel, ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin vücut sağlığı için büyük önem taşıdığını belirtti. Demirel, ramazanda hafif iftar, akşam yemeği, sahur ve ara öğün olacak şekilde 3- 4 öğün olarak beslenmenin önem taşıdığını açıkladı.

"Oruç esnasında gündüz su ve besin tüketimi olmaması nedeni ile metabolizma hızı yavaşlayabilir. Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Uzun süren açlıktan sonra boş mideyi birden doldurmak, ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle iftar saatinden itibaren gece boyunca ihtiyaç duyulan besinleri aralıklı olarak yemek önem taşıyor. Öğünlerin hafif iftar, akşam yemeği, sahur ve ara öğün olacak şekilde 3- 4 öğün olarak düzenlenmesine özen gösterilmeli.

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalı. Sahurda sadece su içerek niyetlenmek, gün içerisinde açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olur. Yavaşlayan metabolizma da kilo artışına sebep olabilir."

Demirel şöyle devam etti:

" İftarda yemeklerin hızlı yenmesi hazımsızlık ve reflü riskini artırıyor. Yiyeceklerin yavaş yavaş tüketilmesi ve iyice çiğnenmesi gerekiyor. Bunu önlemek için iftara çorba gibi hafif yiyeceklerle başlanmalı, 15-20 dakika sonra ise az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salata, yoğurt ile devam edilmeli. Ana yemek olarak ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli. Kan şekerini çabuk yükselten ve ardından çabuk düşüren beyaz ekmek, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine bulgur pilavı, tam buğday unu ekmek veya kepekli makarna gibi posalı besinler tercih edilmeli."