Oruçla kalbinizi yenileyin!

Prof. Dr. Kutlu, her yıl olduğu gibi bu ramazan öncesinde de polikliniğe başvuran hasta sayısının arttığını söyledi. Genellikle hastaların, "Oruç tutabilir miyim, sağlığım için herhangi bir sakıncası olur mu, ilaçlarımı nasıl kullanmalıyım?" sorularıyla karşılaştıklarını anlatan Kutlu, "Kalp hastaları oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde bir genelleme yapmak doğru değil. Çünkü bu basit bir çarpıntıdan, ciddi kalp yetmezliğine kadar geniş bir hastalık yelpazesini içeriyor." diye konuştu.

Kalp hastalarının oruç tutup tutmayacaklarına bireysel olarak karar verdiklerini ifade eden Kutlu, tanı, kullanılan ilaçlar ve aç kalma süresi gibi etkenlerin bu kararın alınmasında etkili olduğunu vurguladı.

Orucun kalp sağlığına yararı olduğuna işaret eden Kutlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Orucun kalp sağlığına birçok yararı var. Yapılan çalışmalarda, ramazan ve sonrasındaki birkaç ay süresince kötü kolesterol LDL'nin düştüğü, iyi kolesterol HDL'nin ise yükseldiği gözlenmiştir. Orucun, inflamasyonu düzelttiği, hatta insülin duyarlılığı üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Orucun psikolojik faydası da var çünkü oruç tutan kişi olumsuz düşünce, duygu ve davranışlardan uzak kalıyor. Manevi olarak ruhunu temizliyor, dinlendiriyor. Bunların da hepsi kalp hastalığı açısından özellikle depresyona eğilimi azaltıyor."

Kutlu, ileri kalp yetmezliği hastaları ile son 1-2 ay içinde kalp krizi geçirmiş, baypas ameliyatı olmuş ya da stent takılmış hastaların oruç tutmalarının sakıncalı olduğunu belirtti.