Özellikle 6 ve 9'uncu aylarda büyük önem taşıyor! Çocukların gözlerinde...

Çocukların doğduğu andan itibaren görme problemleri oluşabilmektedir. konu hakkında konuşan Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pelin Özyol, okul dönemindeki çocuklarda hem okul öncesi hem de takip eden dönemlerde yıllık kontrollerin refraktif kusurların (kırma kusurları) tespiti ve tedavisi için önemli olduğunu söyledi. Erken tanı ve tedavinin de görsel gelişim üzerindeki etkilerinin de altını çizdi.

İHA Giriş Tarihi: 07.09.2022 16:46 PAYLAŞ ABONE OL

Doç. Dr. Özyol, bebeklerin tercihen tümünde, özellikle doğumsal ya da ailesel risk taşıyanların doğum sonrası ilk ayında, herhangi bir risk taşımayanlarda ise 6-9'uncu aylarda göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılan göz muayenesinin görsel gelişim açısından önem taşıdığını belirtti. Bebeklerin doğduklarında erişkinlere göre daha kısa bir mesafeyi görebildiklerini, gözlerini kullandıkça görme kapasitelerinin arttığını kaydeden Doç. Dr. Özyol, "Dokuz yaşına kadar görme sistemi tamamıyla gelişmekte, sonrasında ise belirgin değişiklik olmamaktadır. Bu yaş grubunda tedaviye hızlı yanıt alındığı için çocuklarda görmeyle ilgili kusurların erken evrede teşhis ve tedavisi çok önemlidir" diye konuştu.



''Erken tanı ve tedavisi görsel gelişimi olumlu etkiliyor''

Sağlık Bakanlığı'nın rutin tarama programı içerisinde yer alan Ulusal Görme Tarama Programı'nın, bebek ve çocuklardaki göz sorunlarının erken dönemde tespiti için atılmış çok önemli bir adım olduğunu belirten Doç. Dr. Özyol, şunları kaydetti:

"Bu programa göre bebeklere ilk üç ay içerisinde, daha sonra ise 36-48 aylık ve ilkokul birinci sınıfta iken göz taraması yapılmaktadır. Ülkemizde Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimleri tarafından uygulanan ücretsiz görme taraması sonucu bebek ve çocukların gerekli görülen durumlarda göz hastalıkları uzmanlarına sevkleri gerçekleştirilmektedir. Taramalar sırasında hiçbir problem saptanmasa da göz hekimleri bebeği en geç 12'nci ayında muayene etmek isteyebilir. Bu dönem özellikle 6-9 aylık dönemlere çekildiğinde bebeklerin de muayeneye son derece uyumlu olduğu gözlenmektedir. Bir problem saptanması halinde erken tanı ve tedavinin görsel gelişim üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır."

Prematüre bebeklerde görülen prematüre retinopatisi ya da retinoblastoma gibi göz içi tümörlerinin, doğuştan glokom, yeni doğan kataraktı, gözdeki genetik ya da metabolik göz kusurlarının ayrı bir özen istediğini anlatan Doç. Dr. Özyol, bunların görüldüğü çocuklarda erken yaşta muayene ve düzenli kontrolün önemli olduğuna vurgu yaptı.