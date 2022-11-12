Özellikle o kişiler zatürre riski altında! Görülme sıklığı artıyor...





Sigara zatürre riskini ikiye katlıyor

Radyoterapide kötü huylu hücrelerin öldürülmesi sırasında sağlıklı hücrelerin de zarar görebildiğini ifade eden Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Radyoterapi sayesinde hastalarımız kötü huylu hücrelerden kurtulabilirken sağlıklı hücrelerinde de kayıplar yaşayabiliyor. Alveolleri ve akciğerlerin hava keselerini açık tutan maddeleri salgılayan hücrelerin zarar görebildiği biliniyor.

Solunum yolunun yüzey gerilimini düzenleyen sürfaktan eksikliğine yol açan bu durum solunum güçlüğünü beraberinde getirebiliyor. Bu noktada bilinmesi gereken göğüs bölgesi radyasyona maruz kalan herkeste radyoterapi zatürresinin oluşmayacağı. Yine de belirli risk faktörlerinden bahsedilmesi mümkün. Radyasyon terapisi ile kemoterapiyi eş zamanlı alan, 65 yaş ve üzerinde olan, tümör oluşumları akciğerin alt loblarında bulunan, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları olan kişilerde radyoterapi sonrası zatürre oluşumu riskinde artış meydana gelebiliyor. Tüm bunlara ek olarak sigara içen kişilerde de riskin belirgin ölçüde arttığı söylenebiliyor".