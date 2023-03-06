Pankreas Kanseri Belirtileri - Kadınlarda ve Erkeklerde Pankreas Kanseri Belirtileri Nelerdir, Ağrısı Nerede Hissedilir?

Kanser çeşitlerinden biri olan Pankreas Kanseri belirtileri nelerdir, sorusuna bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı, yavaş gelişen sarılık, mide çıkışında tıkanıklık ve ağrı yanıtını verebiliriz. Pankreas kanseri nasıl başlar, dediğimizde öncelikle aile öyküsü ile alakalı olduğunu bilmeliyiz. Pankreas kanseri ağrısı nereye vurur, sorusuna özellikle mide çıkışında olacağı yanıtını verebiliriz. Pankreas nerede ağrı yapar, sorusuna karın bölgesi ve kuyruk sokumun da ağrıların başlayacağı yanıtını veririz.

Pankreas Kanseri Belirtileri

Kanserler, genellikle sürekli ve hızlı büyüyen tümörlerdir. Kapsülleri yoktur, büyürken sınır tanımazlar, çevresindeki dokuların ve damarların içine girerler. Sıklıkla metastaz yaparlar. Tedavi edilmeyen ya da tedavisi gecikmiş kanserler ölümcüldür. Çağdaş tıpta bir oluşumun "kanser" olarak adlandırılabilmesi için ise 5 niteliği içermesi gerektiği öngörülür;

Hücrelerde sınırsız proliferasyon yetisi,

Büyümesini engelleyen faktörlere karşı duyarsız olması,

Hücrelerinin ölümsüzlüğü,

Yeni damarların oluşumunu uyarabilmesi,

Dokuların içine girebilmesi ve yeni koloniler oluşturabilmesi.

Kadınlarda ve Erkeklerde Pankreas Kanseri Belirtileri Nelerdir,

Pankreas kanserinin çok sayıda türü olup, bu türler iki ana sınıfa ayrılabilir. Tümörlerin %99'undan fazlası pankreasın dış salgı bölgesi olarak bilinen, sindirim enzimlerinin üretildiği bölgede gerçekleşmektedir. Dış salgı pankreas kanserinin pek çok türü vardır; ancak bu türler teşhis ve tedavi bakımından pek çok ortak noktaya sahiptir. Hormon üreten endokrin bölgelerde gerçekleşen kanserler ise farklı klinik özelliklere sahiptir. İki sınıftaki tümörler de genelde 40 yaş üstü bireylerde görülmektedir ve erkeklerde az bir farkla daha yaygındır. Bazı nadir türlerse kadınlar ve çocuklarda daha sık gözlemlenir.

Pankreas kanseri ilk evrelerinde belirti vermeden ilerleyebilir. Belirti vermeye başladığında çoğu zaman hastalık ilerlemiştir. Pankreas kanserinin belirtileri arasında bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı, yavaş gelişen sarılık, mide çıkışında tıkanıklık ve ağrı görülebilir. Pankreasın baş kısmına yerleşmiş kanserde, ağrısız sarılık ve büyük abdestin camcı macunu gibi açık renk olduğu görülür. Pankreas kanserine bağlı olarak görülebilen sırta vuran ağrı, genellikle hastalığın yerel yayılımının habercisi olup, genelde kanserin pankreasın gövde ve kuyruk yerleşiminde görülür ve hastalığın ilerlediğinin belirtisi olarak kabul edilir. Hastalığın daha az görülen belirtileri "3 D" olarak hatırlayabileceğimiz diyabet (şeker hastalığı), ishal ve depresyondur. Pankreas kanserinde bu belirtiler de gözlenebilmektedir;

• Yemek sonrası ya da yatay pozisyona geçince artan karın ağrısı

• Gaz sancıları, şişkinlik

• Kusma ve iştah kaybı

• Koyu renkli ya da kanlı idrar

• Genel halsizlik

• Karaciğer ve safra kesesinde büyüme

• Kaşıntı

• Varis

Ağrısı Nerede Hissedilir?

Birçok hastada ağrı mide civarından sırta doğru yayılır. Ağrının tam konumu tümörün pankreasın neresinde olduğunu gösterebilir. Ağrı geceleri kötüleşebilir, şiddetlenebilir, durmadan devam edebilir. Bu nedenle üst karın veya alt karında ağrı sıklaşır. Bunun yanı sıra kuyruk sokumu bölgesinde de ağrı görülebilir.