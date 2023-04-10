Parkinson'un habercisi o belirtiyi yok edin! Uzmanı açıkladı: "Bu renkteki besinler şifa kaynağı"

Doğru beslenme: Hem ilaçların etkinliğini artırmada hem de bir mitokondri bozukluğu olan Parkinson'da hastalığın ilerlememesi hatta geriye gitmesinde büyük yer almaktadır. Gerekli durumda beslenmeye ek doğru suplement destekleri alınabilir.

KOYU RENKLİ SEBZE VE MEYVELER TÜKETİLMELİ

Doç. Dr. Güngen, Parkinson hastalığı için beslenme önerilerini şöyle anlattı:

"Koyu renkli olan sebze ve meyveler (siyah üzüm, domates, kiraz, vişne, yaban mersini, ahudusu, karpuz, çilek, kırmızı ve yeşil elma, koyu yeşil sebzeler), zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, yeşil çay, kükürt zengini besinler (karnabahar, lahana gibi), rafine şeker ve unlu mamülleri azaltmak, kafeini günde 1 fincan ile sınırlandırmak, tarçın (polifenoller gibi güçlü antioksidanlarla yüklüdür), magnezyum açısından zengin beslenme (yeşil yapraklı sebze-meyve, kuruyemiş, bitter), E vitamin kaynakları (badem fındık gibi kuruyemiş, meyve ve sebze), kuru erik (bir polifenol türü olan antosiyaninler, erik ve kuru eriklerde bulunan en aktif antioksidanlar gibi görünmektedir), soğan, sarımsak ve kuruyemiş (özellikle ceviz ve badem) tüketmek Parkinson hastalığı ile mücadelede etkili yöntemlerdir."