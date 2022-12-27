Patates düşündüğümüzden de sağlıklıymış! Bilim açıkladı: Bu şekilde pişen patates sağlığınıza sağlık katıyor

Patatesin hazırlanma şeklinin sebzenin kendisinden ziyade Tip 2 diyabetle ilişkili olduğu bulundu. Çalışma, Amerikan Diyabet Derneği tarafından sağlık hizmeti sağlayıcıları için hakemli bir dergi olan Diabetes Care'de yayınlandı.
"TİP 2 DİYABET VE SEBZE TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLİ"
Önceki araştırmalarda, diyabet ve patates tüketiminin arasında bir ilişki olduğunu göstererek önemli vurgularda bulunmuştu. Edith Cowan Üniversitesi'nde Dr. Nicola Bondonno liderliğinde yapılan bir çalışmada sebze tüketimi ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi araştırıyordu.
Ayrıca diyet bileşenleri ile kanser ve diğer kronik hastalıkların arasındaki ilişkiyi inceleyen Danimarka Diyet, Kanser ve Sağlık kohortundan yaşları 50-64 arasında değişen 54.000'den fazla katılımcı alındı. Katılımcılar, çalışmanın başında 192 maddelik bir "gıda sıklığı anketi" doldurdu.
"DİYABET RİSKİNİ %21 ORANINDA DÜŞÜRÜYOR"
Çalışmanın analizi üzerinde doktorasını yapan Pratik Pokharel, katılanların son 12 ay boyunca belirli bir yemeği ne sıklıkta kaydettiklerini belirti. Fox News Digital'e verdiği röportajda Pokharel, sonrasında standart tariflerle, bir yazılım kullanılarak gıda alımını tahmin ettiklerini belirttiler.
Araştırmacılar, yaşam tarzı ve demografik kafa karıştırıcı değişkenler için ayarlama yaptıktan sonra, en yüksek toplam sebze alımına sahip olanların, en düşük sebze alımına sahip gruba kıyasla, Tip 2 diyabet geliştirme riskinin %21 daha düşük olduğunu tespit ettiler.
"PATATES HAŞLANARAK TÜKETİLMELİ"
Tüm bu araştırmada önemli bir ayrıntı bulunuyordu. En fazla patates tüketen katılımcıların, günlük olarak en az miktarda patates tüketen gruba kıyasla %9 daha yüksek tip 2 diyabet riskine sahip olduğunu tespit ettiler. Fakat buradaki ayrıntı, patatesi nasıl tüketildiği ile ilişkilidir.
Pokharel bir basın açıklamasında, haşlanmış patateslerin daha yüksek bir diyabet riski ile ilişkili olmadığını belirtiyordu. Bunların hiçbir etkisi olmadığını belirten araştırmacı, patates tüketimi konusunda kırmızı işaretlerin kaldırılmasını belirtiyor. Yoğun tereyağı ile yapılan patates püresi, patates kızartması gibi türler ise; aksi bir biçimde kan şekerini yükselten unsurlar arasında bulunuyor.
"HASTALIKLARDA TEK BİR BESİN ETKEN DEĞİLDİR"
Çalışmanın, katılımcıların diyetlerinin kendileri tarafından bildirilmesi ve araştırmacıların diyetlerini yalnızca bir noktada ölçmeleri de dahil olmak üzere belirli sınırlamaları vardı. Pokharel, besin alımının tekrarlanan ölçümlerinin tam bir diyet hakkında daha doğru bir tahmin vereceğini söyledi.
Pokharel, beslenme ile hastalık insidansı arasındaki ilişkiyi değerlendirirken daha büyük resme bakılması gerektiğini ve tek bir gıdayı suçlamak yerine, diğer etkenlerin neler olduğunu görmenin önemli olduğunu, diyet modeline ve işlenmiş gıda tüketiminin oranına bakmanın dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.