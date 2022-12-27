Patates düşündüğümüzden de sağlıklıymış! Bilim açıkladı: Bu şekilde pişen patates sağlığınıza sağlık katıyor

Patatesin hazırlanma şeklinin sebzenin kendisinden ziyade Tip 2 diyabetle ilişkili olduğu bulundu. Çalışma, Amerikan Diyabet Derneği tarafından sağlık hizmeti sağlayıcıları için hakemli bir dergi olan Diabetes Care'de yayınlandı.

"TİP 2 DİYABET VE SEBZE TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLİ"

Önceki araştırmalarda, diyabet ve patates tüketiminin arasında bir ilişki olduğunu göstererek önemli vurgularda bulunmuştu. Edith Cowan Üniversitesi'nde Dr. Nicola Bondonno liderliğinde yapılan bir çalışmada sebze tüketimi ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi araştırıyordu.

Ayrıca diyet bileşenleri ile kanser ve diğer kronik hastalıkların arasındaki ilişkiyi inceleyen Danimarka Diyet, Kanser ve Sağlık kohortundan yaşları 50-64 arasında değişen 54.000'den fazla katılımcı alındı. Katılımcılar, çalışmanın başında 192 maddelik bir "gıda sıklığı anketi" doldurdu.