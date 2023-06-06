Peyniri sakın böyle saklamayın! Zehir saçıyor...

Gıdaları taze ve güvenilir bir şekilde korumak için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu ifade eden uzmanlar, "buzdolabında tutulan yiyecek ve içeceklerde de özenli olunması gerekir. Bütün gıdalar buzdolabında saklanmamalıdır. Örneğin, kuru gıdalar, konserveler; güneş ışığı görmeyen, nemli olmayan serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir. Üzerinde toprak kalıntısı bulunan yeşil sebzeler, buzdolaplarına birçok zararlı bakteriyi de beraberinde taşır. Bu nedenle sebzelerin yıkanıp doğranarak saklama kaplarına alınması ve kısa sürede tüketmek koşuluyla korunması daha uygun olacaktır" ifadelerini kullanıyor.



"PEYNİR BUZDOLABI ISISINDA KORUNMALIDIR"

Hastalık yapıcı mikroorganizmaların kolayca üreyebildiği süt, peynir, dondurma, yumurta, et, tavuk, balık gibi besinlerin saklanmasında dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ise, "Ürünler buzdolabına açık bir şekilde konulmamalıdır. Peynirin marketlerde mutlaka buzdolabında ya da soğutucuda olması, buzdolabı sıcaklığının artı 2 ile artı 4 derece arasında olduğunun kontrol edilmesi, soğutucu dışında sergilenen ürünlerin alınmaması, peynirin alışverişin sonuna doğru alınması, soğuk zincirin kırılmaması, mümkünse ambalajı açıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda alınması önemlidir. Sofrada, tezgahta bekletilmiş peynir, ambalajı içindeki buzdolabındaki peynirin içine tekrar katılmamalıdır. Ayrı bir kap ile saklanmalıdır. Eğer peynir ambalajından çıkarıldıysa cam saklama kaplarında kapalı bir şekilde korunmalıdır. Peynirler, buzdolabında mutlaka kahvaltılık bölümü olan kapaklı kısımlara yerleştirilmelidir. Peynir buzdolabı ısısında korunmalıdır. Yani artı 2 ile artı 4 derecede korunmalıdır. Oysa normal oda sıcaklığı artı 20 ile artı 22 derece civarındadır" şeklinde konuştu.