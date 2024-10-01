Polene alerjim var diyenler dikkat! Bu ayrıntı sağlığınızı tehdit ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, polenin üç kaynağı olduğu bilgisini paylaşarak, bunların ağaçlar, çimenler ve yabani otlar olduğunu aktardı.

Ağaç polenlerinin genellikle ilkbaharda ortaya çıktığını, bunu yaz aylarında çimenlerin, sonbaharda ise yabani otların takip ettiğini kaydeden Oğurlu, "Ağaç polenleri Mart ayından Mayıs'a kadar çok yaygındır. Yabani ot polenleri ise yazın başlar ve sonbaharda da etkisini sürdürür. Vücudumuz, histamin gibi çeşitli kimyasallar salgılayarak polen alerjisiyle savaşmaya çalışır, bu alerjik reaksiyonun sonunda da çeşitli belirtiler ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Oğurlu, polen alerjisi teşhisinde, deri prick testi ve spesifik IgE testinden yararlanıldığına dikkati çekerek, deri prick testinde cilt delinip alerjen damlatılarak reaksiyonun ölçüldüğünü ve spesifik IGE testinde ise kanda alerjene karşı oluşan antikor seviyesine bakıldığını belirtti.