Prof. Dr. Canan Karatay'dan vücudu zehrinden arındıran karışım! Adeta iç organları temizliyor...

Suyun içerisine basit bir ekleme yapmak, sağlığınızda da büyük bir dönüşüme adım atmanızı sağlayabilir. Prof. Dr. Canan Karatay’nı da favorilerinden biri olan ve “çocukluğumdan beri içiyorum” dediği bu karışım sayesinde vücudunuzu temizleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.08.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 10:32 PAYLAŞ ABONE OL

Rutininizdeki en küçük değişikliklerin bile sağlığınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Örneğin güne limonlu su ile başlayın. Dahiliye uzmanı Dr. Roxanne B. Sukol de, bu süper basit alışkanlığı benimsemeyi düşünmeniz için yedi neden olduğunu belirtiyor.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Limondaki asit, yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur. Midede de bulunan bu asit oranı, sindirimi kolaylaştırır. Limondaki asit, özellikle yaşlandıkça düşme eğiliminde olan mide asidi seviyelerinin desteklenmesinde yardımcı olabilir.