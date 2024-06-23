Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan uyarı: "Yeni pandemiler yaşayacağız!"

Prof. Dr. Ceyhan, solunum yolu enfeksiyonlarında aşı yaptırmamaya bağlı ölümlerin gerçekleştiğini vurgulayarak, "Covid dünyada bitmiş değil, her ülkede belli sayıda görülüyor ve yeni yeni varyantlar da çıktıkça devam ediyor. Bir taraftan da bu seneki grip sayısı, son 3 yılın çok üzerinde. Kızamık sayısı ve menenjit sayıları arttı. Dolayısıyla aşı yaptırmamaya bağlı olarak enfeksiyon hastalıklarında ölümler oluyor. Devletin alacağı önlemleri sürekli konuşuyoruz. Aşılama oranlarının artırılması gerekir, aşı ile ilgili yalan bilgilerin bu kadar rahat yayılmaması gerekir" diye konuştu.

'YENİ PANDEMİLER YAŞAYACAĞIZ'

Solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımının önlenebilmesi için alınabilecek tedbirlerden de bahseden Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tür hastalıkların, özellikle Covid'in yayılımını önlemek için, pandemi zamanında olduğu gibi yurt dışından gelişlerde bir şikayet sorgulaması yapıp, şikayeti olanlardan bir örnek alınması gerekir. Bir aktif sürveyans yapıp, toplumda hastalıkların sıklığı konusunda tanı konulması gerekir. Bizde şu anda aktif sürveyans yok. Aktif sürveyans dediğimiz; kendiniz gidip, tarayıp, hastalığın sıklığını bulmaya çalışırsanız, o aktif sürveyanstır. Ama sadece sizi gören doktorlar tarafından hastalık sayısı bildirilirse, bu pasif sürveyanstır. Bizde çok pasif bir sürveyans yürütülüyor. Bu hastalıklar yok olmadı. Çok ciddi bir biçimde, özellikle yaz aylarında yurt dışından tatil için, turizm için gelen insanların sayısı arttıkça bu tip hastalıklar yurt dışından Türkiye'ye giriyor. Dolayısıyla risk gruplarına önerim; kalabalık ortama girdikleri zaman yanlarında hep maske bulundursunlar. Salgın sırasında çantamızda bir dezenfektan bulundurmak gibi bir alışkanlık edinmiştik. Bu alışkanlığı sürdürmek lazım. Salgınlar artık deprem gibi; bu son salgın değil. Daha yeni pandemiler yaşayacağız ama depremde olduğu gibi zamanını bilemiyoruz. Dolayısıyla insanların hayatını ona göre düzenlemesi lazım. Salgın her an çıkacakmış gibi hazırlıklı olmak lazım. Yakın temastan kaçınmak lazım. Bizim kültürümüzde olduğu için hep sarılarak selamlaşırız ama bu sakıncalı bir şey. Artık dokunmadan da selamlaşmayı öğrenmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.