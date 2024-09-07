Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı! "Her hastalığın kaynağı o tehdit..."

Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kirliliğinin akciğer ve kalp hastalıkları, kanser, felç ve diğer pek çok hastalık riskini arttırdığını dile getirerek, "7 Eylül Mavi Gökyüzü için Temiz Hava Uluslararası Günü. Bu yılın teması 'Temiz Hava için Birlikte'. Temiz bir hava solumak herkesin ve tüm canlıların en doğal ihtiyacı ve hakkıdır. Tüm canlılarla aynı havayı soluyoruz. Onu kirletmeye hakkımız yok, kirlenmesine de göz yummamalıyız."

"Atmosferin doğal bileşimini bozan kimyasal, fiziksel veya biyolojik kirleticilerin havada bulunması hava kirliliği olarak tanımlanır. Hava kirliliği iklim değişikliğine, doğa ve biyolojik çeşitlilik kaybına da yol açar. Hava kirliliği akciğer ve kalp hastalıkları, kanser, felç ve diğer pek çok hastalık riskini artırır. Yılda 6-7 milyon insanın ölümüne yol açar. Dünya nüfusunun yüzde 99'u kirli hava solumakta. Düşük ve orta gelirli ülkelerde durum çok daha kötü."

"Hava kirliliği dış ve iç mekan kirliliği şeklinde olabilir. İç mekanda ısınma, pişirme, aydınlatma gibi amaçlarla fosil yakıtlar; dış mekanda endüstriyel tesisler, orman yangınları, araba ve uçaklar en sık rastlanan hava kirliliği kaynaklarıdır. En yaygın olan kirleticiler: karbon monoksit, ozon, nitrojen dioksit ve sülfür dioksit. Temiz hava soluma özgürlüğümüzü korumak için kömür, petrol gibi fosil yakıtlardan temiz yenilenebilir enerjiye doğru adil ve eşitlikçi bir geçiş yapmalıyız. Bireysel duyarlılık ve doğru tercihler yanında; endüstrinin kirlilik emisyonlarını azaltıcı projelerin desteklenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.