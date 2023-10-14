Protez tırnak kullananlar dikkat! Özellikle yemek yaparken ve fön makinesi kullanırken...

Ayrıca tırnak şekil ve renk bozukluklarını gidermek için kullanılan tırnak protezleri, tırnakta olan sedef, mantar gibi hastalıkları gizleyerek hastalığın şiddetlenmesine veya tedavisinin gecikmesine neden olabilir."

Protez tırnak uygulamasının bazı durumlarda hekimler tarafından da önerildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Can, "Protez tırnaklar tırnak batmasında tırnağın uç kısmına baskı yaparak batmanın rahatlamasına neden olabilir. Travmaya bağlı veya doğuştan tırnak kaybı olan kişilerde hastaya kozmetik rahatlık vermesinin yanında travmalardan da korur. Tırnak yeme alışkanlığı olanlarda da protez tırnak faydalı olabilir" dedi.