Psikologlar uyarıyor: Deprem sonrası çocuklarda psikolojiye dikkat!

ÇOCUKLARA DEPREM SONRASI NASIL DAVRANILMALI?

1-Çocuk anne babasına depremi sorduğu zaman açık anlaşılır bir dille bunun doğal bir afet olduğu açıklamalıdır. Kaçarak saklayarak sağlıklı bir sonuç alınamaz.

2-Depremim tekrar olacağından korktuğu için anne baba ile uyumayı istemesi normal bir süreç olduğundan dolayı belirli bir süre için verilmelidir.

3-Aile olarak hem kendi rutinini bozmamaya hem de çocuğunuzun rutinini bozmamaya özen göstermelisiniz.