Psikologlar uyarıyor: Deprem sonrası çocuklarda psikolojiye dikkat!

Deprem de yaşanılan travmalar çocuklar için de yetişkinler için de yoğun çaresizlik duygusu yaşatmakta ve çok uzun süre kişilerin hayatı olumsuz etkileyebilmektedir. Uzman Klinik Psikolog Havva Tecer konu hakkında bilgiler verdi.
STRES BOZUKLUĞU VE TRAVMA YAŞAMASINA NEDEN OLMAKTADIR
Deprem anı ve sonrası çocukların uzun süre korku yaşaması normal bir süreç olmakla birlikte ebeveyn tutumları oldukça önem arz etmektedir. Çocuğun depremi birebir yaşaması veya sosyal medyadan görüntülere maruz kalması sonucunu travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon yaşamasına neden olabilmektedir. Deprem sonrası ailenin verdiği tepki büyük önem arz etmektedir.
UYKU SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Çocuk anne babanın davranış ve konuşmalarını dinlemez gibi görülse de bütün olayları ayrıntılı bir şekilde içselleştirir. Buda çocukta fiziksel olarak açıklanması güç olan ağrılara, okula devam etmek istememeye, beslenme alışkanlıklarında değişikliklere, uyku sorunlarına, tırnak yemeye başlama gibi kaygısını bastıracak davranışta bulunması kaçınılmaz olabilmektedir.
ÇOCUKLARA DEPREM SONRASI NASIL DAVRANILMALI?
1-Çocuk anne babasına depremi sorduğu zaman açık anlaşılır bir dille bunun doğal bir afet olduğu açıklamalıdır. Kaçarak saklayarak sağlıklı bir sonuç alınamaz.
2-Depremim tekrar olacağından korktuğu için anne baba ile uyumayı istemesi normal bir süreç olduğundan dolayı belirli bir süre için verilmelidir.
3-Aile olarak hem kendi rutinini bozmamaya hem de çocuğunuzun rutinini bozmamaya özen göstermelisiniz.
4-Günün her dakikası televizyon açık olmamalı. Elbette haber almak en doğal hakkınız fakat çocuklarınızın ve kendi ruh sağlığınızı korumakla yükümlü olduğunuzu unutmamalısınız. Sağlıklı olduğunuz da kendinize, çocuğunuza ve sevdiğiniz diğer kişilere faydalı olabilirsiniz.
5-Çocuğunuz içine kapandı ise onunla oyun oynamayı denemeli resim yapması için teşvik etmelisiniz. Çocuklar için çizimin rahatlatıcı ve iyileştiği etkisini unutmamak gerekir.
6-Ev ortamında büyük sesli kavgalardan kaçınmalısınız, çocuk yaşadığı travmanın etkisini henüz atmamış iken ailenin yüksek sesle tartışma yaşatması çocukta derin yaralar açıklamasına neden olabilmektedir.
7-Olayla karşısında sakinliğinizi korumayı başarmalısınız, başaramıyorsanız bir uzmandan destek alma yolunu seçmenizde fayda vardır.