Psikolojik destek bu durumda büyük önem taşıyor! İyi hissetmenin ilk adımı...

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Taşdemir, majör depresyon durumlarında bir uzmana ya da güvenilen birine açılmanın, hissedilen yükü hafifletebildiğini ve yardım almaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Taşdemir, majör depresyonun intihar vakalarında en sık görülen sebepler arasında olduğuna işaret ederek, "İntihar düşünceleri, derin bir umutsuzluk ve çaresizlik hissiyle ortaya çıkabilen ve ciddiye alınması gereken bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Majör depresyonun, intihar vakalarında önemli bir faktör olduğunu belirten Taşdemir, "Psikolojik otopsi değerlendirmelerine göre, intiharla ölenlerin yarısından fazlasında o sırada majör depresyon olduğu tespit edilmiştir. İntihar düşünceleri, derin bir umutsuzluk ve çaresizlik hissiyle ortaya çıkabilen ve ciddiye alınması gereken bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, bu zorlu duygularla başa çıkmanın mümkün olduğuna da değinerek, "İlk adım, duygu ve düşüncelerinizi paylaşmaktır. Bir uzmana ya da güvendiğiniz birine açılmak, hissettiğiniz yükü hafifletebilir ve yardım almanıza yardımcı olabilir. Yardım almak zayıflık değil, aksine cesaret göstergesidir." açıklamasında bulundu.

İflas, ilişkisel sorunlar, kayıplar, çeşitli travmalar gibi zorlu yaşam koşullarına karşı tepkisel olarak da intihar vakalarının görülebildiğini ifade eden Taşdemir, "Hayatın zor dönemlerinde, duygusal destek ve uygun tedavi yöntemleriyle yeniden umut bulmak mümkündür. Olaylar aynı kalsa da olaylar karşısındaki duygularınız ve düşünceleriniz tedavi ile değişebilir. Unutmayın, karanlık ne kadar derin olursa olsun, yardım elini uzatan biri mutlaka vardır." değerlendirmesini yaptı.