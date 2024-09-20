Rahat diye giyiyoruz ama büyük tehlike! Meğer geçmeyen topuk ağrılarının sebebiymiş...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Karaman, terliklerin, yazın rahat bir seçenek olduğunu, ancak uzun süreli ve sürekli kullanımlarının ise ciddi ortopedik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Ayak sağlığınızı korumak için terlik giymeyi sınırlı tutmak ve ortopedik destek sunan alternatifleri tercih etmek gerektiğini belirten Op. Dr. Karaman, "Unutmayın, ayaklarınız tüm vücut ağırlığınızı taşıyan ve hareket kabiliyetinizi sağlayan temel yapı taşlarıdır. Onlara iyi bakmak, genel sağlığınız için de kritik öneme sahiptir" dedi. Op. Dr. Karaman, terlik giymenin ayak sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve neden dikkatli olunması gerektiğini anlattı.





DÜZTABANLAR İÇİN RİSKLİ

Terliklerin ark desteğinin eksikliğine değinen Op. Dr. Karaman, "Terlikler genellikle ayak arkına yeterli destek sağlamazlar. Bu durum, özellikle pes planus (düz tabanlık) olan kişilerde, plantar fasiit gibi ağrılı durumlara yol açabilir. Ark desteğinin olmaması, ayak biyomekaniğini bozarak uzun vadede ayak ve bacak ağrılarına neden olabilir" dedi. Terliklerin açık ve gevşek yapısı nedeniyle ayak bileğinin yeterince desteklenmemesine yol açtığını da söyleyen Op. Dr. Karaman, "Bu durum, yürüyüş sırasında ayak bileği instabilitesi ve burkulmalarla sonuçlanabilir. Özellikle düzensiz zeminlerde veya merdiven inerken bu risk artar" diye konuştu.





TOPUK AĞRILARINI TETİKLER

Çoğu terliğin, topuk yastıklaması sağlamadığının altını çizen Op. Dr. Karaman, "Bu durum, özellikle uzun süreli kullanımda, topuk ağrısı ve aşil tendinit gibi sorunlara yol açabilir. Topuk kemiği üzerindeki bu sürekli baskı, topuk dikeni (kalkaneal spur) oluşumuna da katkıda bulunabilir" dedi. Terliklerin, yürüme sırasında oluşan darbenin yeterince emilmesine yardımcı olmadığını da söyleyen Op. Dr. Karaman, "Bu durum, hem ayak kemikleri hem de diz ve kalça eklemleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir, zamanla dejeneratif eklem hastalıklarına zemin hazırlayabilir" diye konuştu.