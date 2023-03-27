Ramazan ayında mide yanması sorununu ortadan kaldırmanın sırrı

Ramazan ayında sindirim siteminin düzeninin değiştiğini ve barsak hareketlerinin azaldığını söyleyen Dr. Koçak, "Ramazan ayında sindirim siteminin düzeninin değişmesi ve barsak hareketlerinin azalması kabızlık sorununun yaşanmasına neden olur. Bu nedenle kontrollü miktarda meyve ve sebze gibi posalı gıdalar tüketilmeli, yeterli su tüketimine özen gösterilmeli. Fakat su miktarının iftarda abartılmayıp zamana yayılması daha doğru olur. Sahura kadar aralıklı olarak yeterli miktarda su içilmesi gerekir. Bol yeşil salata, yine kontrollü miktarda tam tahıllı, çavdarlı veya tam buğdaylı ekmek ve probiyotik yoğurt tüketmeye çalışılmalı" önerisinde bulundu.

"REFLÜSÜ OLANLAR ORUÇ TUTARKEN BUNLARA DİKKAT ETMELİ"

Reflüsü olanların oruç tutarken daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Reflüsü olanların özellikle de Ramazan ayında reflüyü arttıran yağlı, baharatlı yemekler, hamur işleri ve şerbetli ağır tatlılar gibi yiyeceklerden uzak durması gerekir. Ayrıca aşırı kahve ve demli çay, gazlı, şekerli içeceklerin de tüketilmemesi çok önemli. İftarda yemeğe birden yüklenilmemesi gerekir. Kademeli olarak yemeye çorbayla başlanmalı bir süre geçtikten sonra kademeli olarak hafif besinler tüketilmeli. Yemekleri iyi çiğnemeye özen gösterilmeli. Sahurda da yine kahvaltı tarzında hafif yiyecekler tüketilmeli. İftar ve sahurun ardından hemen yatılmaması gerekir, 2-3 saat beklemekte fayda var. Reflü hastalığı için kullanılan ilaçlar doktorun da kontrolü ile iftar ve sahurda alınmalıdır."