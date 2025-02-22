Ramazan ayını en sağlıklı şekilde geçirmenin yolu! Mutlaka öncesinde...

Check-up yaptırmanın beden sağlığını kontrol altında tutmak değil, koruyucu hekimlik yaklaşımı açısından da önemli bir rol üstlendiğini belirten Başhekim Dr. Elif Ünüvar, şikayetler henüz başlamadan bazı hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde harekete geçmek olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 22.02.2025 10:03 PAYLAŞ ABONE OL

Hem sağlıklı hem de kronik hastalıkları olan kişilerin yıl içerisinde düzenli olarak yaptırması gereken sağlık kontrollerin tümü olan check-up ile bazı hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde harekete geçiliyor. Check-up yaptırmak ve bu kontrollerin yıl içerisinde düzenli hale getirilmesi, ayrıca birçok hastalığın önlemini almayı ya da kronik rahatsızlıklarda vücudun anlık durumuna göre aksiyon almayı kolaylaştırıyor.



Check-up yaptırmanın beden sağlığını kontrol altında tutmak değil, koruyucu hekimlik yaklaşımı açısından da önemli bir rol üstlendiğini belirten Başhekimi Dr. Elif Ünüvar, şikayetler henüz başlamadan bazı hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde harekete geçmek olduğunu söyledi. Başhekim Dr. Elif Ünüvar, Ramazan ayı başlamadan önce hastalığı olmadığını düşünen kişilerin bile mutlaka sağlık kontrolünden geçmesini tavsiye etti.