Ramazan Bayramı’nda bu yiyeceğin tüketimine dikkat! 1 porsiyonu geçmemeli...

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı bu süreçte uzmanlar, herkesi bilinçli beslenmeli konusunda uyarıyor. Özellikle 1 aylık oruç tutma sürecinin ardından metabolizmanın işleyişinin bile adepte olduğu yeni yeme düzenine uygun ve hafif şeyler tüketilmesinin altını çizerek altın değerinde 4 öneri sunuyorlar.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:39

Ramazan orucu nedeniyle gün içinde uzun süreli açlık ve sonrasında bayram ile birlikte yeme alışkanlıklarının yeniden değişmesi sindirim sistemi ile ilgili bazı sorunlara yol açabiliyor. Özellikle bayram süresince kontrolsüzce tüketilen tatlı ve yemekler fazla kiloları da beraberinde getirebiliyor. Bayram boyunca özellikle kalp ve mide sorunları olanlar ile yüksek tansiyon ve diyabet hastalarının beslenmelerine özen göstermeleri gerekiyor. Dyt. Betül Merd de, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, bayram kahvaltısında aşırıya kaçılmaması gerektiğini dile getirdi.

GÜNE HAFİF BİR KAHVALTIYLA BAŞAYIN Merd, "Ramazan'da değişen beslenme alışkanlığı, bayramın başlamasıyla sona erecek. Bunun için Ramazan öncesinde eski yeme alışkanlığına yavaş yavaş dönmek gerekir. Ramazan nedeniyle bir ay boyunca gündüzleri devam eden açlık hissinin ortadan kalkacağı düşüncesi genellikle aşırı yeme isteğine neden olmaktadır. Bayram sabahı erken saatte güne hafif bir bayram kahvaltısıyla başlanmalıdır. Kahvaltıda ağır kızartmalar yenilmemeli, tuz içeriği yüksek besinlerden uzak durulmalıdır. Poğaça, açma ve börek gibi hamur işleri ile sucuk, salam ve sosis gibi ısıl işlem görmüş besinler ilk gün yenmemelidir. Peynir, yumurta ve süt gibi protein kaynakları tercih edilmeli, zeytinin yanı sıra salatalık ve domates gibi mideyi yormayan sebzeler tercih edilmelidir" dedi.