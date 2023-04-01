Ramazanda ağız kokusunu gidermenin yolu...

Öncelikle ağız bakımının her koşulda ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerektiğinin altını çizmeliyiz. Gün içerisinde uygulanmasa bile sahur öncesi ve sonrası ve oruç açıldıktan sonra dişlerimizi mutlaka fırçalamamız gerekmektedir. Tüm oruç süresi boyunca dişlerde çürüklerin oluşumunu engellemek ve ağız problemlerinin önüne geçmek için sadece dişlerin değil aynı zamanda dil, dil altı ve diş eti kısımlarının da fırça yardımıyla detaylı olarak temizlenmesi gerekmektedir. Fırçalama sonrası kullanılacak ağız çalkalama suları ve diş ipleri de fırçalamanın etkisini arttırmak adına yardımcı olabilmektedir. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar zamanlarında fazla sigara ve asitli içecek tüketiminden kaçınmak hem fazla susuzluk çekmenize engel olacak hem de dişlerin sağlığını korumanız açısından büyük etki sağlayacaktır.

RAMAZANDA AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Bu şikâyetiniz uzun süredir devam ediyor ve yalnızca ramazan ayında meydana gelmiyor ise bu, ağız içinde oluşmuş sorunların işareti olabilir. Ancak ağız kokusu sorunu yalnızca bu tür nedenlerden oluşmamaktadır. Sahurda besin alımı gerçekleştirildikten sonra hemen ardından kişinin uyuması dişlerde oluşan plakların yeterince temizlenmemesine neden olur, aynı zamanda bu ay boyunca kişinin besin tüketiminin gün içinde gerçekleştirilmemesi sebebiyle tükürük oluşumunun azalmasına bu nedenle ağız kokusunun ortaya çıkmasına neden olur.

RAMAZANDA AĞIZ KOKUSUNU NASIL ENGELLERİZ?

Sahurdan sonra oluşabilecek mide sorunlarını engellemek adına besin tüketimi sonrası en az yarım saat boyunca ayakta olunması bu tür sorunların oluşumunu en aza indirmede yardımcı olacaktır. İftar sonrası ve ardından sahur öncesi ve sonrasında dişler en az iki dakika boyunca dikkatlice fırçalanmalı ve aynı şekilde yardımcı ağız gargaraları ve diş ipleri kullanılmalıdır. Tükürük üretiminin yavaşlamasına engel olmak adına bol miktarda su tüketilmelidir.

RAMAZAN AYINDA DİŞ FIRÇALANIR MI?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bağlı olarak, diş fırçalamak uygulama olarak orucu bozmamaktadır. Orucu tehlikeye atabilecek durumlar ise macun ve su kullanımlarıdır. Fırçalama esnasında boğaza kaçabilecek su veya kullanılan diş macunu orucun bozulmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple fırçalama işlemi kişinin isteğine bağlı olarak macunsuz bir şekilde uygulanabilmektedir.