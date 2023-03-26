Ramazan’da bu şikayeti olanlar dikkat! Kesinlikle tüketmeyin...





"Kilo kontrolümüzü sağlamak da çok önemlidir"

Reflü şikayeti yaşayan kişilerin dikkat etmesi gerekenlerden bahseden Dr. Kemal Kul, "Yaşam tarzımızda yapacağımız bazı değişikliklerle reflü şikayetlerimizi azaltabiliriz. Baharatlı, acı, ekşi, yağlı yiyecekler reflüyü arttırdığı için uzak durmalıyız. Kahve, sigara gibi ürünlerden olabildiğince kaçınmalıyız. Gazlı içecekler tüketmemeliyiz. Çikolata da içinde bulunan maddeler nedeniyle reflü şikayetlerini arttırmaktadır. Bu tarz yiyeceklerden uzak durarak reflü şikayetlerini azaltabildiğimiz gibi yediğimizde midemize dokunan ürünlere de dikkat etmeliyiz. Bunun dışında kilo kontrolümüzü sağlamak da çok önemlidir. Reflüde doktorunuzun tanı koyarken elde edilen veriler sonucunda gerekli diyet programlarını uygulamanız tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Gece yenen yemekler midede daha fazla yanmaya sebep olurken Ramazanın da gelmesiyle reflü şikayetleri artmaktadır. Bu şikayetleri azaltmak için, yukarıda bahsettiğimiz tavsiyelerin dışında iftarda ve sahurda küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Özellikle sahurda kızartma gibi ağır yiyeceklerden uzan durun. Bol su tüketin. Protein zengini gıdalar tüketmeye özen gösterin. Çok fazla yemek yemekten kaçının" şeklinde bilgi verdi.