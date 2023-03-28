Ramazan’da yapılan bu hatalar mide sorunlarını tetikliyor! Ülsere neden olabilir...



"Sahurda tıka basa yemek az acıkmayı sağlamaz"

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Şentürk, "Çoğunlukla 3 öğün yiyen bireylerde (veya 2 öğün yense de arada atıştırma yapılması ve bir şeyler içilmesi gibi) bilindiği gibi Ramazanla birlikte bu durum ikiye düşmekte ve arada herhangi bir katı veya sıvı gıda alımı olmamaktadır. Her yıl değişen zamanlaması da ayrıca bu 2 öğünü bazen süre olarak (örneğin yaz aylarında tutulan oruçlarda) 17 saate çıkarabilmektedir. Dolayısıyla, oruç tutulan zamanı da dikkate alarak sahurda daha uzun süre tokluk oluşturacak proteinli gıdalara yer verilmelidir. Bununla beraber, eğer sahurdan sonra yatılacaksa ertesi gün yaşanacak açlık korkusuyla tıka-basa yemek de yenmemelidir. Ne kadar çok yemek yenirse, o kadar daha az acıkılır anlayışı doğru değildir. Sıvı alımına dikkat edilmeli, ertesi gün alınamayacak sıvı ihtiyacı sahurda karşılamalıdır. Aslında Ramazan'da sadece gıda (katı ve sıvı) alımında azalma olmaz, beraberinde harcamada da azalma olacağından denge devam etmektedir" diye konuştu.