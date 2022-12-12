Röntgen ve Ultrason Aynı Şey Mi? Röntgen Mi Daha Ayrıntılı Ultrason Mu, Farkları Ne?

Röntgen ve ultrason farkı araştırılırken bu cihazlarda kullanılan teknoloji türünün bilinmesi gerekir. Bu sayede Ultrason röntgen Arasındaki fark çok kolay bir şekilde anlaşılabilir. Ultrason ve röntgen aynı şey mi araştırmasında iki cihazın ve ölçüm yönteminin farklı olduğunu anlayabilirsiniz. Ultrason mu daha ayrıntılı röntgen mi sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Röntgen ve Ultrason Farkı

Belli poliklinik muayenelerinde doktor bazı tetkikleri yapmadan tedaviye başlamaz. Bu tetkikler arasında dikkat çeken ve sürekli uygulanan işlemlerin başında da röntgen ve ultrason çekimleri gelir. İki çekim aynı şeyler değildir. Röntgen ile vücudun belli kısımlarının x ışınları ile görüntülenmesi sağlanır. Özellikle hastanın kemik yapısının incelenmesinde röntgen sonucu istenir. Çok hızlı şekilde yapılan çekimin sonucu anında doktorun ekranında görülür. Yapılan çekim esnasında hastanın acı hissetmesi söz konusu değildir. Röntgen sonucunda kemikler beyaz renkli görünürken yağ ve kas dokuları gri renklidir. Bunun yanında ciğerler ve hava bölümleri siyah renklidir.

Ultrasın çekimlerinde, insan kulaklarının duyamayacağı frekans aralığındaki se dalgalarından istifade edilir. İç organların görüntülenmesi maksadıyla ultrason cihazından istifade edilir. Yapılan çekim esnasında x ışınları kullanılmaz. Yani uygulama esnasında radyasyon yayılmaz. Özellikle tümör ve kistlerin tespit edilmesinde ultrason cihazından yararlanılır.

Ultrason Mu Daha Ayrıntılı Röntgen Mi?

Ultrason ve röntgen cihazlarının yaptığı işlemler farklıdır. Bu nedenle hastalıkların tespitinde iki cihazdan da ayrıntılı şekilde yararlanılabilir. Röntgen cihazından genellikle kemik sorunlarında yararlanılır. Ultrasın cihazından ise kas ve doku yapısının tam olarak incelenmesi maksadıyla istifade edilir. Ultrason cihazında radyasyon olmadığı için özellik arz eden hastalarda ultrasın cihazının kullanılması çok daha uygundur. Günümüzde ihtiyacı karşılayan bu cihazların, ilerleyen dönemde daha modern bir teknolojiye kavuşacağı da düşünülmektedir.