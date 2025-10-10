"Ruh sağlığını korumak, hayatı korumaktır"





"MODERN YAŞAM, RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR"

Uzmanlara göre, modern yaşamın getirdiği stres, kaygı, yalnızlık ve belirsizlik duyguları, ruh sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzm. Dr. Çevik, ruh sağlığını korumanın yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma konusu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ruhsal sorunlar utanılacak değil, paylaşılması ve destek alınması gereken durumlardır. Erken dönemde fark edilip desteklenen kişiler, hem kendi yaşam kalitelerini artırır hem de çevresine daha sağlıklı katkı sunar."