Sabah kahvesi içenlere kötü haber! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Kahve tüketiminin kanıtlanabilir birçok faydası olduğunu biliyoruz. İçerdiği kafein sayesinde uyanık kalmayı sağladığı ve beyni dinç tuttuğu da hemen herkesin bildikleri arasında. Özellikle yorucu bir gün uyanık kalmak, uzun yolda konsantrasyonu sağlamak için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayabilir.
Yakın zamanda yapılan bir araştırmada sadece kahve aromasının bile diş tedavisi gören hastalarda stres giderici etkisi olduğu ortaya çıktı. Kahvenin Alzheimer ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini gösteren bazı kanıtlar da var ve kesinlikle daha fazla araştırma yapılmasını gerektirecek kadar yeterli.
Ancak tüm bunlara rağmen kahveden kaçınması gereken bazı insanlar var. Örneğin hamilelik sırasında aşırı kafein tüketimi sağlık uzmanları tarafından önerilmez.
İrritabl bağırsak sendromu veya gastroözofageal reflü hastalığı gibi sindirim sorunları olan bazı kişiler, kahveden uzak durduklarında semptomlarının yönetilmesinin daha kolay olduğunu görebilirler. Fakat yine de bu konudaki gerçek bilim henüz kesinlik kazanmamıştır ve bu muhtemelen kişisel tercihe bağlıdır.
SABAHLARI BİR FİNCAN KAHVE İÇMENİN ZARARI NEDİR?
En büyük faktörlerden biri vücuttaki su miktarında ortaya çıkardığı değişimdir. Kafeinin idrar söktürücü etkisi vardır, yani daha fazla idrara çıkmanıza neden olur.
Kahvedeki su günlük sıvı alımınıza gider, bu nedenle kahvenin, özellikle de kahve içmeye çok alışkın olan kişilerde "su kaybına yol açtığını" söylemek doğru değildir. Bununla birlikte, sade su, susuzluğu gidermenin en iyi yoludur. İki litrelik hedefe ulaşma konusunda endişelenmenize gerek olmasa da, sabaha kahve içmeden önce bir bardak su içmeniz daha faydalı olabilir.
Bir diğer etken ise; kortizol hormonunun salınması yoluyla stres hormonları üzerindeki etkisidir. Kahve , uyandığımızda zaten en yüksek seviyede olan kortizol üretimini uyarır, ancak bu etki düzenli kahve içenlerde azalmış gibi görünmektedir.
Bununla birlikte, sabahları uyandığınızda kahve içmeyi planlıyorsanız, kafeinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Bu nedenle sabah rutininizde kortizolün düştüğü zamana kadar biraz daha beklemek daha iyi olabilir.