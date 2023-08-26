Sabah kahvesi içenlere kötü haber! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Kahve tüketiminin kanıtlanabilir birçok faydası olduğunu biliyoruz. İçerdiği kafein sayesinde uyanık kalmayı sağladığı ve beyni dinç tuttuğu da hemen herkesin bildikleri arasında. Özellikle yorucu bir gün uyanık kalmak, uzun yolda konsantrasyonu sağlamak için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayabilir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada sadece kahve aromasının bile diş tedavisi gören hastalarda stres giderici etkisi olduğu ortaya çıktı. Kahvenin Alzheimer ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini gösteren bazı kanıtlar da var ve kesinlikle daha fazla araştırma yapılmasını gerektirecek kadar yeterli.

Ancak tüm bunlara rağmen kahveden kaçınması gereken bazı insanlar var. Örneğin hamilelik sırasında aşırı kafein tüketimi sağlık uzmanları tarafından önerilmez.