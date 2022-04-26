Sabah kalkar kalkmaz bir bardak için! Hastalığınızdan eser kalmayacak

Gerek yaptığınız çaylara gerekse yiyeceklere ekleyerek tüketebileceğiniz limonu her sabah bir bardak suyla tüketmek ise pek çok derde anında deva oluyor. İşte limonlu su içmenin faydaları…
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Sindirim için oldukça önemli bir yere sahip hidrolik asit, limonlu suyun içerisinde bulunduğundan sindirim sistemi sorunlarını çözmede etkilidir. İshal ve kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerini çözümlemede de yardımcı olan bu içecek, adet ağrılarını gidermeye de yardımcı olur.
KANSERİ ÖNLER
Limon yüksek bir antioksidan seviyesine sahip olduğundan serbest radikallerle savaşır. Limonun kabuğunda bulunan bileşenler ise tümörün küçülüp yok olmasını sağlar. Cilt, mide, akciğer ve pankreas kanserinin büyümesini yavaşlatırken içerdiği lifler sayesinde meme ve kolon kanserinin de büyümesinin önüne geçer.
PH SEVİYESİNİN DENGELENMESİNİ SAĞLAR
Bir bardak limonlu su tüketmek vücudun pH seviyesini düzenlemeye oldukça yardımcıdır. Asidik bir vücutta farklı hastalıkların meydana gelmesi daha kolay olacağı için limonlu su tüketmek bu duruma karşı bir direnç oluşturur. Aynı zamanda alkali seviyenizi de olması gereken aralığa getirmede oldukça etkilidir.
KANSIZLIĞI GİDERİR
Yaygın bilinen adıyla anemi yani demir eksikliği anemisi, limonun içeriğinde bulunan C vitaminiyle kandaki demir emilimini artırarak rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olur. Bu sayede tüketilen besinlerin içerisindeki demir daha kolay emilerek, kansızlığa çare oluyor.
BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCIDIR
Düzenli olarak limonlu su tüketmek böbrek taşını önler ve var olan taşların düşmesini kolaylaştırır. Böbrek taşını düşürmek oldukça ağrılı ve sancılı bir süreç olsa da limonlu su tükettiğinizde içerisinde bulunan sitrik asit nedeniyle idrarın da pH seviyesini artırarak taşı düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda böbrek sağlığı için de oldukça faydalıdır.
İNME RİSKİNİ AZALTIR
Fazla kilolu yüksek tansiyonu sahip bireylerin özellikle düzenli olarak tüketmesi gereken limonlu su, inme riskini azaltacağı gibi tansiyonu düzenlemeye de yardımcı olur.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
İçerisinde bulunan petkin maddesi sayesinde bağışıklığın güçlenmesine yardımcıdır. Sadece dışarıdan alınabilen ve vücutta üretilmeyen B6 vitamini bakımından da zengin olan limonun tüketilmesi kronik rahatsızlıkların giderilmesini sağlar.
HİPERTANSİYON VE DİYABETİ ÖNLER
Yapılan araştırmalar limonu diyabet karşısında süper besin olarak kabul etmektedir. Şeker oranı düşük olan limon, hem kan damarlarını yumuşatarak daha esnek olmalarını hem de ani tanisyon ve şeker yükselmelerini önler.
KEMİK ERİMESİNİN ÖNÜNE GEÇER
İçerisinde yüksek miktarda bulunan C vitamini, magnezyum ve potasyum sayesinde düzenli tüketildiğinde kemik gelişimini destekler ve kemik erimesini önüne geçer. C vitamini aynı zamanda kemik ve kıkırdak sağlığını koruyan kolajen için etkili bir besindir.
DOĞAL BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR
Limonlu suyun tüketimi antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına katkıda bulunduğu gibi fazla ödemden de kolayca kurtulmaya yardımcı olur.
SOĞUK ALGINLIĞINI ANINDA KESER
C vitamini dendiğinde ilk akla gelen yiyeceklerden biri olan limon, suyla karıştırılıp tüketildiğinde antibakteriyel özelliğiyle grip gibi enfeksiyonların kolayca iyileşmesini sağlar.
LİMONLU SUYUN DİĞER YARARLARI
Limon cilt sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Düzenli olarak limonlu su tüketmek hem cildi nemlendirir hem de canlanmasını sağlar.
Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını sağlayıp kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.
Stresli bir günün ardından içeceğiniz bir bardak limonlu su rahatlamak için güzel bir yöntemdir. Düzenli tüketildiğinde depresyon gibi ruhsal sıkıntıların üzerinde olumlu etkisi bulunur.