Sabah kalkar kalkmaz bir bardak için! Hastalığınızdan eser kalmayacak

Gerek yaptığınız çaylara gerekse yiyeceklere ekleyerek tüketebileceğiniz limonu her sabah bir bardak suyla tüketmek ise pek çok derde anında deva oluyor. İşte limonlu su içmenin faydaları…

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Sindirim için oldukça önemli bir yere sahip hidrolik asit, limonlu suyun içerisinde bulunduğundan sindirim sistemi sorunlarını çözmede etkilidir. İshal ve kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerini çözümlemede de yardımcı olan bu içecek, adet ağrılarını gidermeye de yardımcı olur.

KANSERİ ÖNLER

Limon yüksek bir antioksidan seviyesine sahip olduğundan serbest radikallerle savaşır. Limonun kabuğunda bulunan bileşenler ise tümörün küçülüp yok olmasını sağlar. Cilt, mide, akciğer ve pankreas kanserinin büyümesini yavaşlatırken içerdiği lifler sayesinde meme ve kolon kanserinin de büyümesinin önüne geçer.