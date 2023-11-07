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Sağlık Bakanı Koca'dan 'organ bağışı' çağrısı: Bu kararı verin

Türkiye'de yılda ortalama 2 bin kişinin beyin ölümü gerçekleşerek vefat ettiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ bağışı çağrısı yaparak, "aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 07.11.2023 13:37
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SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN ’ORGAN BAĞIŞI’ ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Türkiye'de ortalama 2 bin kişinin beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybettiğini belirten Bakan Koca, "Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin" dedi.

Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.

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