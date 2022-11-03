Sağlıklı diye bol bol tüketiyoruz ama bağırsakları bitiriyor!

Tarçın, yüksek antioksidan içeriği ve birçok tıbbi özelliği nedeniyle süper bir gıda olarak kabul edilir. Kan şekeri seviyelerini düşürme, iltihaplanmayı azaltma ve kalp hastalığını önleme yeteneğine sahip olan popüler elmalı kurabiye baharatı, baharat ailesi arasında en iyi süper yiyeceklerden biri olarak kabul edilir. Tüm sağlık yararlarına rağmen, yediğimiz tarçın miktarı yetişkin başına günde bir çay kaşığından fazla olmamalıdır. Araştırmalar, çok fazla tarçının, içerdiği kumarin nedeniyle toksik olabileceğini ortaya çıkardı. Coumarin, özellikle karaciğer problemleri olan kişiler için tehlikelidir ve aşırı alımda karaciğer hasarına neden olabilir.

AVOKADO

Avokado, yüksek besin içeriği nedeniyle son yıllarda bir süper gıda olarak dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Tek bir porsiyon avokado, bir yetişkinin K vitamini ihtiyacının dörtte birini, folat ihtiyacının beşte birini ve günlük E vitamini ihtiyacının onda birini oluşturur. Yağlı meyve aynı zamanda omega-3 ve lif bakımından da zengindir, ancak çok fazla avokado da iltihaplanmaya, şişkinliğe ve mide rahatsızlığına neden olabilir.

Avokado, yağlı özelliklerinden dolayı yalnızca besin açısından yoğun değil, aynı zamanda kalori açısından da yüksek değerlere sahiptir. Diğer kaloriler gibi, çok fazla kalori kilo alımına neden olabilir. Günlük yemek planınıza avokado eklemeyi planlıyorsanız, uzmanlar 50 gram veya yaklaşık üçte bir ila yarım avokado yemenizi önerir.