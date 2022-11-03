Sağlıklı diye bol bol tüketiyoruz ama bağırsakları bitiriyor!

"Süper gıda" terimi ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında muzları tanıtmak için kullanıldı. Günümüzde süper gıda kelimesi, özellikle besin değeri yüksek ve kalorisi düşük olanlar olmak üzere birçok sağlık yararı olan herhangi bir yiyeceği tanımlamak için kullanılıyor. Süper yiyeceklerin tüketilmesinin birçok avantajı olsa da, çok fazla yemek, sağlıksız abur cubur yemek kadar tehlikeli olabilir. Sağlıklı beslenmek için atılan adımlar, beklenmedik sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle her besini doğru oranda tüketmek, hayati bir konu haline geliyor. Doğru beslendiğinizi düşünürken aslında kendinize zarar verebilirsiniz. İşte o besinler…
BROKOLİ
Bir fincan çiğ brokoli sadece 31 kalori, 6 gram karbonhidrat ve 0.3 gram yağ içerir. Lif, protein, C vitamini, potasyum ve diğer vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Bununla birlikte, araştırmalar, bu madde için çok fazla brokoli ve diğer turpgillerden sebzelerin tüketilmesinin (turpgillerlahana, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri içerir) bağırsak sorunlarına veya gaz problemlerine neden olabileceğini ortaya çıkardı. Daha endişe verici bir araştırmada ise aşırı tüketilen brokoli ve turpgiller ailesine ait sebzelerin, yüksek K vitamini içeriği nedeniyle kalp ve kan inceltici ilaçlar alan kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği tespit edildi.
SOMON
Somon, iltihabı azaltmak için iyi bir yağsız protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. 3 onsluk somon balığı bir yetişkinin günlük protein ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılar. Somon, sağlık bilincine sahip birçok kişi için en iyi seçim olsa da, omega-3'lerin aşırı tüketimi kandaki trombosit sayınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve hatta kanı inceltebilir. Ek olarak, araştırmalar somon dahil çok fazla balık yemenin kandaki cıva seviyelerini artırabildiğini bulmuştur. Yabani somonun aksine, çiftlik somonunun yağ ve kalori miktarının neredeyse iki katı olduğu keşfedilmiştir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, çiftlik somonunun, çiftlik sularında bulunabilecek kirletici madde ve kimyasalların miktarlarıyla obezite ile bağlantılı olabileceği de tespit edildi.
TARÇIN
Tarçın, yüksek antioksidan içeriği ve birçok tıbbi özelliği nedeniyle süper bir gıda olarak kabul edilir. Kan şekeri seviyelerini düşürme, iltihaplanmayı azaltma ve kalp hastalığını önleme yeteneğine sahip olan popüler elmalı kurabiye baharatı, baharat ailesi arasında en iyi süper yiyeceklerden biri olarak kabul edilir. Tüm sağlık yararlarına rağmen, yediğimiz tarçın miktarı yetişkin başına günde bir çay kaşığından fazla olmamalıdır. Araştırmalar, çok fazla tarçının, içerdiği kumarin nedeniyle toksik olabileceğini ortaya çıkardı. Coumarin, özellikle karaciğer problemleri olan kişiler için tehlikelidir ve aşırı alımda karaciğer hasarına neden olabilir.
AVOKADO
Avokado, yüksek besin içeriği nedeniyle son yıllarda bir süper gıda olarak dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Tek bir porsiyon avokado, bir yetişkinin K vitamini ihtiyacının dörtte birini, folat ihtiyacının beşte birini ve günlük E vitamini ihtiyacının onda birini oluşturur. Yağlı meyve aynı zamanda omega-3 ve lif bakımından da zengindir, ancak çok fazla avokado da iltihaplanmaya, şişkinliğe ve mide rahatsızlığına neden olabilir.
Avokado, yağlı özelliklerinden dolayı yalnızca besin açısından yoğun değil, aynı zamanda kalori açısından da yüksek değerlere sahiptir. Diğer kaloriler gibi, çok fazla kalori kilo alımına neden olabilir. Günlük yemek planınıza avokado eklemeyi planlıyorsanız, uzmanlar 50 gram veya yaklaşık üçte bir ila yarım avokado yemenizi önerir.
HUMUS
Humus, nohut, tahin, limon, sarımsak ve zeytinyağından yapılan bir Orta Doğu sosu olarak tüm dünyaya yayıldı. Ayrı ayrı, tüm bileşenler çeşitli sağlık yararları içerse de bir araya geldiklerinde besleyici ve protein dolu bir süper gıda üretirler. Humus sadece veganlar ve fındık, gluten ve süt ürünlerine alerjisi olanlar için uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmiş sindirim sağlığı ve kan şekeri kontrolü ile ilişkilendirilmiştir.
Humusun faydalarının özellikle ev yapımı versiyonunda bulunduğunu belirtmek önemlidir. Mağazadan satın alınan humusun çoğu sağlıklı değildir ve yüksek miktarlarda sodyum, gereksiz yağlar ve koruyucular gibi tehlikeli bileşenler bile içerebilir. Diğer işlenmiş gıdalar gibi hazır humus da obeziteye ve çeşitli hastalıklara katkıda bulunabilir. Bu nedenle en iyisi kendiniz yapmaktır.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, yüksek antioksidan içeriğinden dolayı dünyanın en sağlıklı içeceklerinden biri olarak etiketlenmiştir. Yeşil çaydaki antioksidanların kanser ve kalp hastalığı risklerini azalttığı, yağ yaktığı ve beyin fonksiyonunu iyileştirdiği bulunmuştur. Yeşil çayın sayısız faydası varken, aşırı miktarda tüketilmesi özellikle yüksek kafein içeriği nedeniyle olumsuz yan etkilere neden olabilir.
Çok fazla kafein tüketmenin etkileri arasında uykusuzluk, baş ağrısı, çarpıntı ve mide ekşimesi bulunur. Kafeinli ürünlere toleransı düşük olanlar için yeşil çay asitlik ve hazımsızlığa da neden olabilir. Uzmanlara göre günde 3 ila 5 bardak yeşil çay ortalama bir yetişkin için fazlasıyla yeterli.