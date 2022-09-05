Sağlıklı diye her gün bir tane yedi: Tükettiği “meyve” yüzünden bacağında kesiliyordu!

Damarlarda oluşan kan pıhtıları, nerede oluştuğuna bağlı olarak farklı tehlikeleri beraberinde getirebilir. Lancet dergisinden yayınlanan bir vaka çalışması, yediği bir “meyvenin” sebep olduğu pıhtılaşma yüzünden bacağını kaybetmenin eşiğinden döndü.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 14:51 PAYLAŞ ABONE OL

Kan pıhtılaşması genellikle, bir yaralanmaya yanıt olarak oluşur. Bu durum, vücudun kanamayı durdurma yöntemidir. Bunun yanı sıra, vücuttaki bir veya daha fazla derin damarda oluşan kan pıhtıları soruna neden olabilir. Derin Ven Trombozu (DVT), olarak bilinen bu durum, Lancet dergisinde yayınlanan rapora göre; bacağındaki damarlarda oluşan kan pıhtısı nedeniyle ampütasyona sebebe oluyordu. Bacağını neredeyse kaybetmesinin sebebi ise oldukça ilginç.

"SEBEBİ GREYFURT OLABİLİR" Kadının her gün bir kez tükettiği greyfurtun buna sebep olduğu düşünülüyor. ABD'nin Pasifik kıyısında, Washington'da yaşayan doktorlar, acil servise nefes darlığı, baş dönmesi ve yürüme güçlüğü ile başvuran 42 yaşındaki bir kadını tedavi etti. Yapılan ultrason taramasında, sol bacağının damarlarını tıkayan bir pıhtı olduğu fark edildi. Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kadına müdahale edildi ve tıkanıklığın giderilmesi için pıhtı çözücü bir ilaç vererek bacağını kaybetme riskini ortadan kaldırdılar. Doktorlar, yapılan araştırmalarda, bir gün öncesinde yaklaşık bir buçuk saatlik bir araba yolculuğu yaptığını, günlük doz olarak doğum kontrol hapı aldığı öğrenildi. Fakat bir kan pıhtılaşma bozukluğuyla bağlantılı bir faktör olan V Leiden mutasyonu adı verilen genetik bir varyant olduğu tespit edildi.