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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama dikkat! Vücut yağ oranını artırıyor

Light ürünlerin etiket bilgisini incelediğimizde iki durum dikkatimizi çekiyor. Birincisi; şeker içeriği azaltılmış olan light ürünlerde ürünün azalan şeker içeriği ile değişen tat profilini koruyabilmek için ürüne yapay tatlandırıcı eklenmiş olmasıdır. Uzman Diyetisyen Beste Yener konu hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2022 08:47
SAĞLIKLI DİYE TÜKETİYORUZ AMA DİKKAT!

Yapay tatlandırıcılar ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar gösteriyor ki uzun süre, düzenli yapay tatlandırıcı kullanan kişilerde mesane kanseri oluşma riski oldukça artmaktadır. İkincisi ise yağ içeriğinin azaltılıp aynı tadı yakalamak için şeker ilave edilmesidir.

ŞEKER İÇEREN BESİNLER VÜCUT YAĞ ORANINI ARTIRIR

Burada önemli olan diğer bir nokta ise; insan vücudunda glukoneogenez denen bir süreç vardır. Yani insan vücudu aldığı şekeri yağa çevirip depolayabilir. O zaman neden şeker içeren bir besin tüketeyim ki; zaten yağ oranımın artmasına sebep olacak.

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