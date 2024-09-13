Sağlıklı görünenler de tehlike altında! "Basit bir enfeksiyon sanmayın! Ölüme sürüklüyor..."

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, sepsis hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Hraloğlu, sepsisin sinsi ve hızlı ilerleyen bir hastalık olduğunu belirterek, "Sağlıklı görünen bir insan, kısa bir sürede hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.09.2024 10:07 PAYLAŞ ABONE OL

Her yıl 13 Eylül, tüm dünyada Dünya Sepsis Günü olarak anılıyor. Her yıl milyonlarca insan bu sinsi ve hızlı ilerleyen duruma yakalanmakta ve ne yazık ki birçok insan bu tehlikenin farkında olmadan hayatını kaybetmektedir. Hastalıkla ilgili merak edilenleri ve alınması gereken tedbirleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu açıkladı.





"SEPSİSİN EN BÜYÜK TEHLİKESİ, HIZLA KÖTÜLEŞEBİLMESİDİR"

Dr. Müberra Hraloğlu yaptığı açıklamada, "Sepsis, bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların vücutta aşırı ve kontrolsüz bir bağışıklık tepkisine neden olmasıdır. Bu durum, organ yetmezliklerine yol açabilir ve tedavi edilmezse ölüme kadar varabilir. Sepsisin en büyük tehlikesi, hızla kötüleşebilmesidir. Kısa bir sürede sağlıklı görünen bir insan, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir" dedi.