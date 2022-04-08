Sağlıklı insanlarda bile kalp yetmezliğine neden oluyor! Damarları korumak için günde 6 bardak…

Kalp sağlığı konusunda her geçen gün birbirinden farklı çalışma verileri elde ediliyor. European Heart Journal'da yakın zamanda yayınlanan yeni bir araştırma ise düzenli olarak yeterince su tüketmemenin ileride yaşanacak kronik kalp sorunları riskinin ne kadar yüksek olabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle, kalp sağlığını desteklemek için yeterince su içip içmediğiniz konusu, hayati bir konu haline geliyor.

Dünya çapında yaklaşık 23 milyon kişinin etkilendiği kalp yetmezliği sorunu, vücuda yeterli miktarda kan pompalanamaması sorunudur. Bu kronik rahatsızlık, 65 yaş üzeri kişilerde daha sık görülmesi ise ömrü kısaltan en önemli faktörlerden biridir. Susuz kalmamak ise bu durumu önlemenin en iyi yöntemi.

İnsan vücudunun düzenli işleyebilmesi için suyun hayati bir madde olduğunu biliyoruz. Çalışmanın başındaki kişi olan Natalia Dmitrieva'ya göre; tuz alımının azaltılması, yeterince su içmek ve susuz kalmanın kalbi desteklemenin en önemli yoludur. Ayrıca kalp hastalığına karşı uzun vadeli bir koruyucu rutine dönüşür.

YENİ ÇALIŞMANIN AYRINTILARI…

Dmitrieva ve araştırma ekibi, kalp kaslarındaki sertleşme (kardiyak fibroz) ve susuzluk arasındaki bağlantıları ortaya koyan "klinik öncesi araştırma" yaptı. Ardından 45-66 yaşları arasındaki 15.000'den fazla insanın mevcut verileri analiz edildi ve 25 yıllık sağlık muayeneleri incelendir.

Yapılan son çalışmada ise normal su seviyelerine sahip olan kişiler incelendi ve 11.814'ünün obez olmadığı, incelemeler başladığında kalp yetmezliği ve diyabetleri olmayan kişiler seçildi. Bu kişiler arasında yetişkinlerin 1.366'sı (bunların %11.56'sı) sonunda kalp yetmezliğine yakalandı.

Ekip, yeterli su tüketimine ilişkin yaptığı değerlendirme, kişinin vücudundaki su oranı ve sodyum seviyelerinin karşılaştırmasını içeriyordu. Bu araştırma, bir katılımcının daha yüksek kalp yetmezliği riskini tespit etmede etkili oldu. Ayrıca araştırmacılara, sol ventrikül hipertrofisi (kalbin büyümesi olan) için daha yüksek risk taşıyan yaşlı katılımcıları tespit etmede yardımcı oldu.

Sodyum seviyesi 142'den yüksek olan orta yaşlı bireyler kalp yetmezliği riski altındadır.

Çalışma, sodyum seviyeleri 142'den yüksek olan orta yaşlı bireylerin, yaşlandıkça kalp yetmezliği riski altında olduğunu buldu. Araştırma ayrıca, susuz kalmanın kalp yetmezliği ile sonuçlanabilecek bir olaylar zincirini potansiyel olarak önleyebileceğini de belirledi.

Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Laboratuvarı yöneticisi Uzman Manfred Boehm, "Serum sodyum ve sıvı alımı klinik muayenelerde kolayca değerlendirilebilir ve doktorların, yeterince su tüketmenin yollarını öğrenmekten fayda görebilecek hastaları belirlemelerine yardımcı olur" diye açıkladı.