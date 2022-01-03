Sağlıklı ve doyurucu beslenmenin sırrı...

Tam tersine sağlıklı beslenme, kendinizi iyi hissetmek, daha enerjik olmak ve olabildiğince sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan besinleri almak demektir. Yeterli ve dengeli beslenmede ilk dikkat etmeniz gereken şey, yaşam tarzınıza ve koşullarınıza uygun bir beslenme düzenini benimsemenizdir. Sağlıklı ve doyurucu bir beslenme şekli yaratmak ve sürdürmek için işte sizlere bazı ipuçları:

GÜN İÇERİSİNDE TÜM BESİN GRUPLARINDAN TÜKETEREK ÇEŞİTLİLİK SAĞLAYIN!

Dengeli beslenmenin ilk şartı, tüm besin gruplarından sofranızda bulundurarak çeşitliliği sağlamaktır. Özellikle ana öğünlerde süt ürünleri grubu, et ürünleri grubu, tahıllar ve meyve-sebze grubundan besinler bulunmalıdır. Sabah kahvaltı yapmadan güne başlamayın! Vücudunuzun gece boyunca dinlenmiş ama aynı zamanda aç kalmış olması, metabolizma hızınızın düşmesine neden olur. Sabah kalkar kalkmaz bir saat içerisinde yapacağınız kahvaltı, vücudunuzun hızlı bir şekilde güne adapte olmasını sağlar.

GÜNDE 3 SAATTEN UZUN SÜRE AÇ KALMAYIN!

Günü daha rahat geçirmek, açlık hissi olmadan günü bitirmek için 3 saatten uzun süre aç kalmamalısınız. Ayrıca 3 saatten uzun süre aç kalmamak, metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olur. Alkol ve sigara gibi vücudunuza zararlı alışkanlıklardan uzak durun! Vücudunuza zarar vermemek için kaçınmanız gereken maddelerin başında sigara gelir. Saçınızın dökülmesinden tırnaklarınızın incelmesine kadar birçok olumsuz etkisi olan sigara, vücudunuzun hızlı bir şekilde yaşlanmasına neden olur.

PORSİYON ÖLÇÜLERİNİZİ AYARLAYIN

Özellikle yüksek kalorili besinlerde porsiyon ölçülerinize dikkat edin. Eğer büyük tabaklar kullanıyorsanız, işe tabaklarınızı küçülterek başlayın. Ana öğünlerde yemeğe salata ve çorba ile başlayın. Dışarıda yemek yiyecekseniz, yemeğinizi bir arkadaşınızla paylaşmak veya küçük porsiyonlar sipariş etmek yararlı olabilir.

DAHA ÇOK SU İÇİN

Vücut ağırlığının yaklaşık %75'i sudur. Sağlıklı beslenmenin en önemli parçası sudur. Su, metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atık ürünler ve toksinlerin vücuttan atılmasına, sağlığın korunmasına katkıda bulunur.

ŞEKERLİ BESİNLER, TUZ VE RAFİNE TAHIL ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Şekerli yiyecekler ve rafine tahıl ürünlerinin tüketimini azaltın. Tuz tüketiminizi sınırlayın ve rafine tahıl (beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz un) tüketmek yerine tam tahıl (esmer ekmek, bulgur, tam tahıllı ürünler) tüketiminizi arttırın.