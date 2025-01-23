Sağlıklı yaşamak isteyenler için yeni rota: "Orman banyosu"

ORMAN BANYOSUNDA NELER YAPILIYOR?

Ergüven, etkinliklerin teknolojik cihazlardan uzak, ormanın derinliğinde gerçekleştirildiğini belirtti. Ormana girildiğinde zilin tınısı ile tek sıra halinde yavaş tempolu yürüyüş ile başladığını anlatan Ergüven, sonrasında ise katılımcıların ağaçlara sarılarak iç seslerini dinlediğini kaydetti. Ardından katılımcıların büyüteç yardımı ile tabiatı keşfettiklerini dile getiren Ergüven, yapraklar ve ağaç dallarıyla katılımcıların hayal dünyalarına göre şekiller yaptıklarını belirtti.

Bu tür etkinliklerle dış dünyanın stresinden uzaklaşıp, nefes egzersizleri ile yaşam kalitesinin arttığını bildiren Ergüven, şöyle devam etti:

"Bizler ağaçları farklı farklı görmemize rağmen bunlar toprağın altında birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Herkese bir ağaç seçmesini o ağaçla iletişim kurmasını, o ağaçla konuşmasını ve onu dinlemesini önerdik. Çünkü bilim insanları şunu ortaya koymuş, ağaçların kalbi yok ama nabızları var. Yani insanları hissedebiliyor. Daha sonra da duyular olarak görme duyumuzu, koklama duyumuzu harekete geçirdik. Gözümüzü kapatıp nefes egzersizi yaptığımızda ise nefesimizi daha sağlıklı alıp vermeye başladık."