Sahil keyfiniz ölümcül tehlikeye dönüşmesin!

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulundu. Güneşlenirken uyumanın hayati tehlike arz edebileceğini ifade eden Doç. Dr. Alihan Oral, sıcak çarpmasından korunmanın yollarını aktardı.

İHA Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:10 PAYLAŞ ABONE OL

Yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlardan arka arkaya uyarılar gelmeye başladı. Sıcak çarpması ile ilgili açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak güneşten koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Oral, bunlar arasında şapka, şemsiye, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı olduğunu söyledi. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesini ve egzersiz yapılacaksa sıcaklığın azaldığı saatlere denk getirilmesini öneren Doç. Dr. Oral, risk grubunda olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.



"HAYATI TEHDİT EDEN BİR DURUMDUR"

Sıcak çarpması hakkında bilgi veren Doç. Dr. Alihan Oral, "Sıcak çarpması, sıcaklığın artmasıyla bizim vücuttaki ısı dengesini sağlayan ter bezleriyle ilgili bir problemin ortaya çıkmasıyla hayatı tehdit eden bir durumdur. Sıcak çarpması durumlarında tabii vücut ısısını dengeleyemediği için iç organlarının ısısı artıyor. Bu da birçok organın yetmezliğine doğru gidebiliyor. Bunun başında baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk hatta bayılma bile olabilir" dedi.