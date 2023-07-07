Şahin gibi gözlerin anahtarı o besinde! Yedikçe görüşü iyileştiriyor…

Bilim insanları, tükettikçe retinada birikebilen bir grup bitki pigmentinin göz sağlığını ve görüş mesafesini iyileştirebileceğini buldu.
Vücuttaki diğer organlar gibi gözleriniz de yaşam tarzı seçimlerinizden etkilenebilir.
Yakın zamanda yapılan bir çalışma, hem göz sağlığınızı hem de görüşünüzü iyileştirmeye yardımcı olabilecek - yalnızca renklerine dayalı olarak - üç tür yiyecek saptadı.
ABD'deki Georgia Üniversitesi'nden araştırmacılar, diyetleri renkli meyve ve sebzelerle tamamlamanın görme mesafesini iyileştirebileceğini buldu.
Exercise and Sport Sciences Reviews'da yayınlanan çalışma, maküler pigmentler olarak bilinen retinada oluşan bir grup bitki bileşiğinin göz sağlığını ve fonksiyonel görüşü iyileştirmek için nasıl çalıştığını inceledi.
Özellikle koyu yeşil, sarı veya turuncu olan sebzeleri yemenin görme yeteneğini artırdığı ise bu çalışma sonucunda kanıtlandı.
Bulgular, önceki çalışmalardaki gibi renkteki gıdaların göz ve beyin sağlığını iyileştirebileceğini kanıtlar nitelikteydi. Bunun nedeni, bu renkteki bitkilerin yüksek düzeyde lutein ve zeaksantin bileşikleri içermesidir.
Bir üniversite yayınında, çalışmanın baş yazarı Jack Harth şunları açıkladı: "Maküler lutein ve zeaksantin üzerine yapılan araştırmaların çoğu sağlık yararlarına odaklandı, ancak işlevsel açıdan bakıldığında, bu bitki pigmentlerinin daha yüksek konsantrasyonları görsel ve bilişsel yeteneğin birçok yönünü geliştirdiği gözlemlendi."
Yayınladıkları yazıda ise uzak mesafe veya görsel aralıkta görüşü iyileştirme yeteneklerini tartışıldı.
Çalışmalarının bir parçası olarak, bir hedefi uzaktan net bir şekilde görebilme ihtiyaçları nedeniyle, gıdaların sporcuların görüş alanı üzerindeki etkisine odaklandılar.
Burada bilinmesi gereken bir nokta; genellikle nesnelerin, mavi ışığın etkilerinden dolayı, uzaklaştıkça daha zor görülür ve daha bulanık göründüğüdür.
Araştırmanın Baş yazarı Harth, özellikle beyzbol gibi sporlarda sporcuların ihtiyaç duyguğu bir özellik olarak gözün mavi ışığa maruz kalmayla başa çıkma yeteneğinin lutein ve zeaksantin açısından zengin yiyecekler yiyerek geliştirebileceğine inandıklarını söylüyor.
Bunun, bir kişinin lutein ve zeaksantini tükettiğinde, bileşiklerin retinada sarı pigmentler olarak toplanması ve mavi ışığın göze girmesini önlemek için bir filtre görevi görmesi sayesinde olduğunu söyledi.
Ancak bilim insanları her bireyde bu durumun farklı düzeyde etki oluşturabileceği konusunda uyardı.
Ek olarak vücudumuzun lutein ve zeaksantini emme ve kullanma şeklinin değiştiğini ve herhangi bir gelişme farketmenizin biraz zaman alabileceğinin de altını çizdi.
"Retinanızdaki daha yüksek maküler pigmente sahip olmanın uzağı görme yeteneğinizi artıracağını gösteren verilere sahibiz" diye ekledi.
Lutein ve zeaksantinden yüksek gıdalar arasında ise şunlar bulunmaktadır;