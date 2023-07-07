Şahin gibi gözlerin anahtarı o renk besinlerde! Yedikçe görüşü iyileştiriyor…

Bilim insanları, tükettikçe retinada birikebilen bir grup bitki pigmentinin göz sağlığını ve görüş mesafesini iyileştirebileceğini buldu.

Vücuttaki diğer organlar gibi gözleriniz de yaşam tarzı seçimlerinizden etkilenebilir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, hem göz sağlığınızı hem de görüşünüzü iyileştirmeye yardımcı olabilecek - yalnızca renklerine dayalı olarak - üç tür yiyecek saptadı.

ABD'deki Georgia Üniversitesi'nden araştırmacılar, diyetleri renkli meyve ve sebzelerle tamamlamanın görme mesafesini iyileştirebileceğini buldu.

Exercise and Sport Sciences Reviews'da yayınlanan çalışma, maküler pigmentler olarak bilinen retinada oluşan bir grup bitki bileşiğinin göz sağlığını ve fonksiyonel görüşü iyileştirmek için nasıl çalıştığını inceledi.

Özellikle koyu yeşil, sarı veya turuncu olan sebzeleri yemenin görme yeteneğini artırdığı ise bu çalışma sonucunda kanıtlandı.