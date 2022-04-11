Sahurda tüketildiğinde iftara kadar susatmayan 6 besin

Sahurda seçtiğiniz yiyecekler, iftara kadar kan şekerinizi ve tansiyonunuzu dengeleyip optimum seviyede tutmak için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda sahurda tuz açısından zengin gıdalar tüketmek normale oranla daha fazla susamanıza da neden olacaktır. Bu nedenle sahurda sizi iftara kadar susuz bırakmayacak besinler tercih etmelisiniz. İşte sahurda tükettiğinizde iftara kadar susuzluğunuzu giderecek 6 besin!
SUSUZLUĞU GİDEREN YİYECEKLER
Bazı besinler diğerlerine oranla daha büyük bir su ve lif kaynağıdır. Sahurda bu açıdan zengin besinleri tüketmek, iftara kadar yaşayacağınız susuzluğu ve açlığı engelleyebilir.
Yumurta
Sabah kahvaltıda akşam yemeğinde her derde deva yumurta, oruç tutarken sahurda tüketilebilecek en güzel gıdaların başında geliyor. Yanında tüketeceğiniz kahvaltılık çeşitleriyle sahurdan iftara kadar geçen sürede hem acıkmanızı hem de susamanızı engeller.
Meyveler
Hem taze hem de kuru olarak tüketebileceğiniz meyveler, lifli yapıları sayesinde sizi gün boyu tok tutarken içerdikleri doğal şeker nedeniyle kendinizi de zinde hissetmenizi sağlar. Su bakımından zengin olan karpuz, kavun ve üzüm gibi meyveleri sahurda tüketmek ise tok tuttuğu gibi susuzluğunuzu dindirmede de yardımcı olur. Yalnız meyveler doğal şeker içerdiğinden aşırı tüketiminin sizi daha hızlı susatabileceğini hatırlatalım.
Kuruyemişler
Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler açlık ve susuzluk hissini uzun süre dindirmeye yardımcıdır. Ancak kuruyemişler yağlı ve tuzlu olmamalı. Yoksa tam tersi bir etki yaratarak çabucak susamanıza neden olur. Çiğ kuruyemişleri tercih etmeniz daha kolay oruç tutmanızı sağlar.
Yoğurt
Yoğurt sahur sofranızın vazgeçilmezi olmaya aday. Yoğurdu sade olarak tüketebileceğiniz gibi ayran veya cacık gibi şekillerde hazırlayarak da çeşitli şekilde tüketebilirsiniz. Bu şekilde susuzluğunuzu dindirirken uykuya dalmanız da kolaylaşır. Aynı şekilde kefir de benzer şekilde sizi tok tutar, hazmı kolaylaştırır ve susuzluğu giderir.
Yeşillikler
Yüksek lif içeriği sayesinde size uzun süreli tokluk sağlayacak marul ve maydanoz gibi sebzeler, susuzluk çekmenizi de uzun saatler boyunca engeller.
Salatalık
Salatalığın %95'i sudan oluşmaktadır. Bu nedenle sahurda tüketmeniz gereken yiyeceklerin en başında gelmektedir. Yüksek lif içeriği sayesinde tok tutarken, yüksek miktarda su almanıza da yardımcı olur.
SUSUZLUĞA NEDEN OLAN YİYECEKLER
İşlenmiş etler, sucuk, salam, pastırma ve hatta kırmızı eti sahurda tüketmeyin. Bu tip ürünler içeriğinde yüksek miktarda tuz barındırır ve yedikten kısa bir süre sonra susuzluk hissetmenize yol açarlar. Aynı şekilde bol tuzlu peynirler ve zeytinler de benzer bir etki yapacağından sahurda uzak durulması gereken yiyeceklerdir.
Kızartmalar, bol yağda pişmiş yemekler de susuzluğunuzu arttıracak yiyeceklerden. Tuzla benzer bir etki yaparak daha hızlı ve daha çok susamanıza neden olacak yağdan, mümkün olduğunca kaçınmanızda fayda var.
Sahurda çay, kahve, meyve suyu ve gazlı içeceklerden uzak durmalısınız. Bu tip içecekler anlık olarak susuzluğunuzu giderse de ilerleyen süreçte vücudun ihtiyaç duyacağı su miktarını artırır.
İftarda ve sahurda su içmenin dışında oruç tutmadığınız bu aralıkta tüm gün ihtiyaç duyacağınız miktarda su tüketmeye özen gösterin. İftarda orucunuzu açmanızla sahura yemek yiyeceğiniz süreye kadar 2-2,5 litre su içmeniz gün boyu susuzluk yaşamanızı önler.