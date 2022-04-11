Sahurda tüketildiğinde iftara kadar susatmayan 6 besin

Meyveler Hem taze hem de kuru olarak tüketebileceğiniz meyveler, lifli yapıları sayesinde sizi gün boyu tok tutarken içerdikleri doğal şeker nedeniyle kendinizi de zinde hissetmenizi sağlar. Su bakımından zengin olan karpuz, kavun ve üzüm gibi meyveleri sahurda tüketmek ise tok tuttuğu gibi susuzluğunuzu dindirmede de yardımcı olur. Yalnız meyveler doğal şeker içerdiğinden aşırı tüketiminin sizi daha hızlı susatabileceğini hatırlatalım.

Kuruyemişler Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler açlık ve susuzluk hissini uzun süre dindirmeye yardımcıdır. Ancak kuruyemişler yağlı ve tuzlu olmamalı. Yoksa tam tersi bir etki yaratarak çabucak susamanıza neden olur. Çiğ kuruyemişleri tercih etmeniz daha kolay oruç tutmanızı sağlar.