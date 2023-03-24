Sahurdan sonra sakın bunu yapmayın! Midenizdeki etkisi inanılmaz

Sahurda yapılan yanlış gıda tercihlerinin mide ve bağırsak şikayetlerine neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Esin Korkut, “Ramazan ayında tutulan orucun en önemli öğünü sahurdur. Uyku bölünecek endişesiyle sahur atlanmamalı ya da sadece su içip yatılmamalıdır. Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmelidir. Sahurdan hemen sonra yatmak asit reflü yakınmasını arttıracağından sahurdan sonra yarım saat beklenmelidir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:00 PAYLAŞ ABONE OL

Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, sahurda mide sağlığını koruyacak önerilerde bulundu. Prof. Dr. Korkut, ramazan ayında tutulan orucun en önemli öğününün sahur olduğunu kaydederek, "Güneş doğmadan önce yenilecek son yemek bizi tüm gün hem su hem de şekerimiz açısından yetecek dayanıklılığı içerecek besin değerinde olmalıdır. Bu yüzden sahur söz konusu olduğunda doğru seçimi yapmak önemlidir. Uyku bölünecek endişesiyle sahur atlanmamalı ya da sadece su içip yatılmamalıdır. Mutlaka sahur yapılmalıdır. Özellikle Ramazan ayının ilerleyen günlerinde mide yakınmaları özellikle reflü belirtileri ve kabızlık yakınmaları gelişebilir. Bu şikayetlerde uygun beslenme ile en aza indirgenebilir" diye konuştu.

"LİF VE KALSİYUMDAN ZENGİN GIDALARI TERCİH EDİN"



Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdaların tüketilmesini öneren Prof. Dr. Korkut, şöyle devam etti:



"Protein oranı yüksek yiyecekler, sindirimi daha uzun zaman almaları ve daha az açlık hissedilmesine yardımcı olmaları nedeniyle özellikle sahur için tavsiye edilir. Yumurta, süt gibi gıdalar protein ve diğer besin maddeleri bakımından yüksektir ve kişinin tercihine göre farklı şekillerde yapılabilir veya pişirilebilir. Yumurta yemek sizi tok hissettirecektir. Lif, inanılmaz derecede önemli bir beslenme kaynağıdır, ancak onu sahur sırasında özellikle önemli kılan şey, midenizi saatlerce sindirilmemiş halde bırakma yeteneğidir. Lif aynı zamanda kabızlığı da önleyecektir. Lif bakımından zengin gıda örnekleri arasında çilek, elma, tam tahıllar (buğday ekmeği, kepekli makarna, kahverengi pirinç ve yulaf gibi), yeşil fasulye ve bezelye, fındık, sebze bulunmaktadır. Yüksek kalsiyumlu gıdalar arasında süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler bulunur."