Sakın havuzda bunu yapmayın! En riskli enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor



DERİ ENFEKSİYONLARI VE MANTARLAR

Bazı deri enfeksiyonları ve mantarların havuz yolu ile bulaşabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunların başında, genital siğiller ve 'molluskum kontagiozum' gelmektedir. Sıcak ile artan terlemenin, yaz aylarında mantar üremesini kolaylaştırdığı bilinir. Aşırı miktarda klor kullanılan havuz suları, duyarlı bazı kişilerde ciltte tahrişe neden olabilir. Hijyenik olmayan ortamlardan ya da temiz olmayan havlulardan da uyuz, impetigo gibi deri hastalıkları bulaşabilir."



UZUN SÜRE SUDA KALMA DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU RİSKİNİ ARTIRIR

Dış kulak yolu enfeksiyonundan da bahseden Uzm. Dr. Yıldırım, "Dış kulak yolu enfeksiyonu, sulu ortamı seven bakteriler ve bazen de mantarların sebep olduğu bir durumdur. Şiddetli kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme azlığı, kaşıntı ve ileri durumlarda kulakta şişme ve kızarıklığa neden olur. Uzun süre suda kalma ya da kulağa su kaçması sonucunda risk artar. Aynı zamanda suya dalma esnasında eğer varsa sudaki bakteriler burun yoluyla sinüslere kadar ulaşabilir ve sinüzite neden olabilir" diye konuştu.