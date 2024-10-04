Salçalı yemeklere sakın eklemeyin! Uzmanı uyardı: "Kalbi adeta çürütüyor..."

"Salça yapımında kullanılan bol miktardaki tuz ise sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu durumda tuzu az miktarda tüketmesi gereken kalp ve tansiyon hastaları başta olmak üzere, damar hastalıklarına sahip hastalar, akciğer ve böbrek hastaları, tuzsuz diyetler uygulayanlar için bol tuzlu ev salçalarını kullananlar dikkat etmelidir. Salçalı yemeklere asla ekstra tuz konulmamalı, tüketilen miktara azami dikkat edilmelidir" dedi.