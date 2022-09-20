Şarkı söylemek o hastalığa çare olabilir! Uzmanından hayat tarzı değişikliği tavsiyesi...

Günden güne artan Alzheimer vakaları nedeniyle bireylerde de genel bir kaygı söz konusu. Konu hakkında konuşan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, kişilerin Alzherimere hastalığına yakalanmamak adına neler yapabileceğini ve teşhis sonrası izlenmesi gereken yolları anlattı.

AA Giriş Tarihi: 20.09.2022 11:59 PAYLAŞ ABONE OL

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzaymırın beyinde ne zaman başladığı belli olmayan, aynı zamanda beyni zayıf düşüren ve depresyonla da bağlantısı olan bir hastalık olduğunu, bu bağlamda hastalığın ne zaman ortaya çıkacağını beklemek yerine yaşam tarzıyla ilgili bazı öneriler getirmek gerektiğini bildirdi. Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıdağ, hastalığın teşhisi ve önlenmesi konusunda alınabilecek tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Tanrıdağ, alzaymırın bir bunama (Demans) hastalığı olduğunu anlatarak, "Demans, genel olarak beynin zihinsel ve davranışsal işlevlerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir sonuçtur. Alzaymır eşittir demans demek değildir. Çünkü demansla sonuçlanan ya da seyri sırasında demans ortaya çıkan birçok hastalık ve neden vardır. Alzaymır hastalığı bunlardan sadece biridir. Yani her alzaymır hastası demans hastasıdır ama her demans hastası alzaymır hastası değildir. Beyni etkileyen hastalık ya da durumun ne olduğuna ve beyni nasıl etkilediğine bağlı olarak demans çeşitlenir. Bu çeşitlenmeyi anlayabilmekte beyin bölgeleri ve işlevleri arasındaki ilişkiye dair temel bilgiler önemlidir." değerlendirmesini yaptı. Alzaymırla ilgili gelinen noktada en önemli kavramın erken tanı olduğun işaret eden Tanrıdağ, bu evrede başlanan tedavinin etkinliğinin daha fazla olduğunu, diğer yandan, alzaymırda erken tanı imkanlarının bulunduğunu, bu imkanın çok yönlü beyin taramaları, beyin suyu ve kan analizleri yaptırma yoluyla kullanılabileceğini aktardı.