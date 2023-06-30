Şeker Hastaları Hangi Meyveleri Yiyebilir? Şeker Hastalarının Yiyebileceği Meyveler Hangileri?

Kandaki şeker seviyesinin ideal aralıkta olması çok önemlidir. Bunun için de meyve tüketimine özel önem verilmelidir. Şeker hastaları hangi meyveleri yiyebilir araştırması ile hangi meyvenin tüketilebileceğini anlayabilirsiniz. Şeker hastalarının yiyebileceği meyveler hangileri gibi sorular da tıp alanında yapılan sınavlarda karşınıza çıkabilir. Şeker hastaları hangi meyveleri yemeli sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şeker Hastaları Hangi Meyveleri Yiyebilir?

Şeker hastalığı, günümüzün en yaygın karşılaşılan kronik hastalıklarından biridir. Bu hastalık tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilir. Şeker hastalığı, en basit tanımı ile kandaki şeker seviyesinin yüksek olması demektir. Normal şartlarda kişinin idrarında şeker bulunmaz. Fakat şeker hastalarının idrarında şeker bulunur.

Vücutta şekeri düzenlemekle görevli olan hormon insülin hormonudur. Şeker hastalarında insülin hormonu yeterli seviyede çalışmaz veya hiç salgılanmaz. Kişinin vücut dokuları da insüline karşı duyarsızlaşır. Bu durumda kişinin kanındaki şeker seviyesi de giderek artar. Meyve tüketiminde de gerekli hassasiyet gösterilmezse hastanın kan şekeri yükselecektir.

Şeker Hastalarının Yiyebileceği Meyveler Hangileri?

Şeker hastaları her meyveyi yememelidir. Aksi durumda kan şekeri yükselecek, ilerleyen dönemde de böbrek hastalıkları, kalp damar sorunları ve göz körlüğü gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Şeker hastalarının tüketebileceği meyveleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Çilek

Böğürtlen

Greyfurt

Portakal

Yukarıda sayılan meyveler ilk bakışta kan şekerini yükseltiyor gibi gözükse de uzmanlar tarafından şeker hastalarının bu meyveleri tüketebileceği belirtilmiştir. Bu sayede kandaki şeker seviyesi dengede kalacaktır. Ancak bu meyveler de aşırı tüketimde kan şekerine olumsuz etki edecektir. Dolayısıyla hastalar diyabet düzeyine göre, doktorunun belirlediği ölçüde meyve tüketmeye dikkat etmelidir.