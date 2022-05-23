Şekeri bir saatte yüzde 60 düşürüyor! Yemekten hemen önce mutlaka yiyin

Meyve, sebze ve makarna gibi bazı nişastalı yiyecekler dahil olmak üzere birçok yiyeceği beslenme sisteminize dahil ederek, öğünlerinizi çeşitlendirin.

Şeker, yağ ve tuzu minimumda tutun.

Her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere öğün atlamadan beslenmeye dikkat edin.

Uzmanlar, doktorunuzun kontrolünde ilerleyecek olan beslenme sistemini uygulamanın en doğrusu olduğunu, herkesin bedenindeki değişikliklerin bir uzman kontrolünden geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor.