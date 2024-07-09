Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Adeta enfeksiyon saçıyor...

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte havuza girilmeye başlandı. Ancak girmiş olduğunuz havuzun hijyen eksikliği varsa Hepatit A virüsü bulaşma riski de vardır. Özellikle çocuklarda bazen ağır seyredip karaciğer yetersizliği, hayati tehlike oluşturabileceğini ifade eden Dr. Hasan Hacıosman konu ile ilgili önemli bilgilerde bulundu.

AA Giriş Tarihi: 09.07.2024 12:06 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında ailemiz ve arkadaşlarımızla beraber havuza girip serinlemek oldukça hoş gelebilir. Ancak hijyeni sağlanamayan bir havuza girmek sağlığımızı önemli ölçüde riske atabilir. Doktor, "Crypto" adlı mikropların uzun süre havuzlarda yaşayabildiğini ve ishale neden olabileceğini ifade etti. Yetersiz hijyen şartlarına sahip havuzların idrar yolu enfeksiyonlarına ve özellikle kadınlarda vajinal mantara neden olduğunu açıkladı.

TEMİZLİĞİ DOĞRU YAPILMAMIŞ HAVUZ SULARI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI DOĞURUR Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan kalabalık girilip çıkılan havuzlara dikkat edilmesi gerektiğinin dikkati çeken Hacıosman, havuz temizliğinin fiziksel ve kimyasal olarak yeterli sıklıkta yapılması gerektiğini söyledi. Hacıosman, eğitimli havuz görevlilerinin havuz temizliği ve hijyenini yakından takip etmesi gerektiğinin anlatarak, şu bilgileri paylaştı: "Temizliği doğru yapılmamış havuz suları ciddi sağlık sorunları doğurabilmektedir. Klorlamanın yeterli yapılmadığı ve sirkülasyon problemlerinin olduğu havuzlara girilmemelidir. Beden hijyenimize dikkat etmemiz gerekmektedir ve yüzmeden önce herkesin duş alması gerekmektedir. Yüzme esnasında bone takılmalıdır. Yüzme esnasında havuz suyunu yutmamak gerekmektedir. Mümkünse risk oluşmaması için yetişkinler ile çocuklar için ayrı havuzları tercih etmelidir. Havuzdan çıktıktan sonra duş alıp kurulanmalı ıslak mayo ile oturulmamalıdır. Havuzdan sonra temiz kıyafetler giyilmelidir. Kullanılan havlular kişisel olmalıdır."