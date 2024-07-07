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Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Böyle duş almak kalp krizi sebebi...

Sıcağı iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde vatandaşlar da serinlemek için çeşitli yollara başvuruyor. Bunların başında gelen duş almak ise ne kadar masumane görünse de kalp krizi ve yüz felci gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Konu hakkında konuşan Uzman Aile Hekimi Saadet Gök, böyle duş almanın bayılmalara ve hatta ölüme neden olabileceği konusunda uyardı.

İHA
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:18
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SERİNLEMEK İSTERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!
Tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan, serinlemek için soğuk duşa ve başa buzlu su dökmenin yüz felçliği ve kalp krizine yol açtığını söyleyen Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, "Aşırı sıcaklardan baş etmek için geliştirilen yanlış yöntemlerden birisi buz dolu kovayı başından aşağı dökmek. Bu tür durumlar kişinin yüz felcine sebep olabilir. Yada kişide altta yatan kalp krizinin artmasına sebep verecektir. Bir diğer yanlış yöntem ise sıcak havalardan ferahlamak için yapılan soğuk ve sıcak duşun sıcaklığı çok önemli. Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, 22 ile 26 deredeki suyu tavsiye ediyoruz. İnsan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizini ve yüz felçliğine yol açabilir" dedi.

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