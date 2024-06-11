Ses kısıklığı deyip geçmeyin! Türkiye’de her iki kişiden birinde görülüyor...

"Genellikle hastalar boyunda şişlik şikâyeti ile başvururlar. Özellikle, büyük nodüller çevre organlara veya dokulara baskı yaparak belirti verebilir. Ses tellerine giden sinirlere yakın yerleşimli bir nodül ses kısıklığı, yemek borusuna yakın yerleşimli bir nodül yemek yerken takılma hissi, nefes borusuna komşu bir nodül nefes darlığı gibi belirtileri gösterebilir. Bazı nodüller hormon salgılayıp başka belirtileri ortaya çıkarabilmektedir. Bunlar; sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük, aşırı terleme, ellerde titreme, kilo kaybı, kadınlarda adet düzensizliği, ateş basması gibi belirtilerdir."

KANSERLİ TİROİD NODÜLÜNÜN TEDAVİSİ CERRAHİ Kanserli tiroid nodülünün tedavisinin cerrahi olduğunu söyleyen Dr. Özkan, "Tiroid kanseri teşhisinde, öncelikle tiroid bezine yönelik yapılan ultrasonografi yöntemi önemlidir. Eğer tiroid nodülüne rastlanmışsa kanserli olup olmadığını anlamak için ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılır. Biyopsi sonucu uzmanlar tarafından değerlendirilir ve sonuç 'kanser veya kanser şüphesi' olarak gelirse tedavi olarak tiroid ameliyatı gündeme gelir. Ayrıca tiroid ve nefes borusu arasında kalan bölgedeki lenf bezlerinin de ameliyat sırasında çıkarılması, cerrahi tedavi sonrası takibi kolaylaştırmaktadır. Kanser veya kanser şüphesi olan bir nodül saptandığında hastaya mutlaka bu kanserin boyun lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını araştırmak için ayrıntılı bir boyun ultrasonu yapılmalıdır. Ameliyatı tamamlanmış hastalarımız sonrasında, düzenli olarak 3-6 aylık periyotlarda kontrole gelmeleri gerekir" dedi.